【Google Passkey】Google支援密碼金鑰Passkey　登入不需個別帳號密碼

▲ 科技巨頭Google昨（3日）宣布支援密碼金鑰（Passkey）功能，用户不用再在登入帳號時輸入設定好的密碼和進行雙重認證（2FA）。

在網絡世界裏，不論設置仼何帳號都需要創建專屬密碼，但擁有眾多密碼的用户難免會出現忘記密碼的情況。科技巨頭Google昨（3日）宣布支援密碼金鑰（Passkey）功能，用户不用再在登入帳號時輸入設定好的密碼和進行雙重認證（2FA）。

Passkey由Google、Apple、Microsoft及其他科技公司與FIDO聯盟合作推動，用以取代傳統密碼及其他登入系統，如2FA或短訊認證。Passkey技術利用裝置上的PIN和生物認證功能，如指紋或臉部辨識，登入相關帳號，無須再輸入帳户專屬密碼。

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避免因釣魚攻擊被盜取密碼

Google表示，Passkey為更安全和方便的登入方式。Passkey會儲存在兼容裝置上，並能透過iCloud及其他密碼管理器分享到其他裝置。由於儲存在裝置上的生物數據不會和Google或其他第三方共享，僅存在裝置上，故能避免用户因釣魚攻擊而被盜取密碼。Google亦會在用户登入及偵測到可疑活動時要求用户提供Passkey，增強帳號安全性。

雖然Passkey僅儲存在用户所用裝置上，但用户只要選擇「使用另一台裝置的Passkey」，便能在其他人的裝置上登入帳號。用户亦能在丟失裝置或懷疑帳户有不正常登入時立即撤銷Passkey。

此外，有指Google亦計劃未來以Passkey全面取代傳統密碼，並將研究不同登入方式，更方便用戶。

責任編輯：歐朗欣

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