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美斯季尾料離隊 PSG球迷示威要求走人

環球社會熱點 15:45 2023/05/04

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）周三（ 3日） 因未經球會許可，私自前往沙特被罰停賽2周，其後更有報道指，美斯將在賽季結束後離開巴黎聖日門（PSG）。消息傳出後，數百名PSG粉絲在主場外示威，要求立即與美斯解約。

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沙特旅遊局周三發表新聞稿，確認美斯第二度到訪當地。美斯亦因此缺席周一（1日）和周三的訓練，PSG將於周日（7日）作客挑戰榜尾球隊Troyes，料美斯受禁賽影響缺陣。《法新社》報道指，美斯一度擬和PSG續約1年，但現時更有可能離開。

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美斯將不再續約的消息傳出後，數百名PSG球迷因不滿球員目前狀態，聚集在主場抗議。他們表示已經受夠見錢眼開的球員，必須解僱美斯及PSG主席Nasser Al-Khelaifi。球迷強調，他們衷心憂慮球會的未來和可持續性。更有超級粉絲發表聲明形容，現時情況猶如飛機上缺乏機師。

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美斯於2021年加入PSG，至今出場71次，攻入31球。他在本賽季中攻入20球，助攻15次，是法甲聯賽目前助攻王。但他自去年帶領阿根廷隊奪得世界盃後，狀態和其他PSG球員一般出現下滑。PSG繼在歐冠盃16強賽事中，被德國班霸拜仁慕尼黑淘汰出局後，亦在法國盃被馬賽淘汰。

另外，社交平台Twitter亦流傳數條影片，顯示一群身穿黑衣的人聚集在巴西球星尼馬（Neymar）家門口，高呼要求尼馬離開球會（Get out）。

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責任編輯：李俊儀

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