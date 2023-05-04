  • 29°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【PDD】拼多多否認將總部由中國遷往愛爾蘭　「基於合規需求，選擇愛爾蘭為海外業務法律註冊地」（第二版）

股市 16:42 2023/05/04

分享：

分享：

【PDD】拼多多否認將總部由中國遷往愛爾蘭　「基於合規需求，選擇愛爾蘭為海外業務法律註冊地」（第二版）

外電引述文件顯示，內地電商平台拼多多（美：PDD）及旗下Temu，已將總部由中國遷往愛爾蘭，文件指拼多多將都柏林列為公司的主要行政辦公室。拼多多2月的文件仍顯示中國是其總部。

不過，拼多多相關負責人表示，遷移總部的消息嚴重失實，純屬誤讀，強調「拼多多出生在上海，成長在中國，拼多多總部始終在中國上海，不會改變。」負責人指，拼多多電商全球化業務temu出於在歐洲開展業務的需要，同時基於合規需求，選擇愛爾蘭都柏林為海外業務法律註冊地。

拼多多去年第四季收入約398.2億元人民幣，低於市場預期的410.1億元人民幣。

（第二版加入拼多多回應）

相關文章：【PDD】Google將拼多多下架　發現惡意軟件

相關文章：【業績︱PDD】拼多多上季經調整純利多賺43%、惟收入遜預期　盤前跌逾一成　去年研發費用破100億人幣

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣今年升逾80%　以太坊前景更吸引？　6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

編輯：陳韻妍

美股 網購平台 網上購物 中國 愛爾蘭
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】香港3月零售額按年升40.9%　珠寶首飾等銷貨價值勁升1.65倍

下一篇文章

【内房銷售】美的置業首4個月銷售升兩成　一文看清4月内房銷售（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升65點　滙豐ADR低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升65點　滙豐ADR低港1%（不斷更新）
【港股市況】中資金融股造好、平保升近8%　四大內銀升4%至5%　北水回歸、恒指升249點（不斷更新）
【港股市況】中資金融股造好、平保升近8%　四大內銀升4%至5%　北水回歸、恒指升249點（不斷更新）
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
【美股期貨】道指期貨微升7點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升7點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款