▲ 【PDD】拼多多否認將總部由中國遷往愛爾蘭 「基於合規需求，選擇愛爾蘭為海外業務法律註冊地」（第二版）

外電引述文件顯示，內地電商平台拼多多（美：PDD）及旗下Temu，已將總部由中國遷往愛爾蘭，文件指拼多多將都柏林列為公司的主要行政辦公室。拼多多2月的文件仍顯示中國是其總部。

不過，拼多多相關負責人表示，遷移總部的消息嚴重失實，純屬誤讀，強調「拼多多出生在上海，成長在中國，拼多多總部始終在中國上海，不會改變。」負責人指，拼多多電商全球化業務temu出於在歐洲開展業務的需要，同時基於合規需求，選擇愛爾蘭都柏林為海外業務法律註冊地。

拼多多去年第四季收入約398.2億元人民幣，低於市場預期的410.1億元人民幣。

（第二版加入拼多多回應）

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編輯：陳韻妍