港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市

英國測量公司Stokemont分析英國各地的生活成本，發現其中一個港人移居英國的熱門地區，成為倫敦以外生活成本最高的英國城市。

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Stokemont以獨居人士居住在市中心或附近的生活成本作標準，參考英國20個城市的租金、水電煤雜費、購買食物等方面的費用，再比較當地的平均薪金，以列出排名。

倫敦為獨居生活成本最高的城市，每月平均開支超過3,075英鎊（約3萬港元）。

當地以往研究顯示，除了倫敦以外生活成本最高的地區，通常是愛丁堡、牛津、白禮頓（Brighton）等地。

不過今次研究結果顯示，布里斯托（Bristol）力壓上述幾個城市，成為倫敦以外獨居生活成本最高城市，每月平均開支為1,913英鎊（約1.9萬港元）。

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Stokemont發言人指，布里斯托生活成本高的原因與倫敦相似。學生及上班族在疫情緩和後陸續返回城市，導致當地租金飆升。據悉，當地租金開支佔很多租屋一族高達35%的收入。

愛丁堡則以1,735英鎊（約1.7萬港元）的每月平均開支，排第三位。

據悉，全英國獨居生活成本最低的城市為赫爾（Hull），每月平均開支為1,068英鎊（約1萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲