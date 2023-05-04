俄克宮遇襲釀普京暗殺疑雲 專家分析3大可能

俄羅斯克里姆林宮周三（3日）遭遇無人機襲擊，莫斯科政府指控為烏克蘭試圖暗殺總統普京（Vladimir Putin），惟烏方立即否認。有專家分析估計，事件或涉及3個可能。

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北約（NATO）軍事歷史及幕僚羅傑斯（James Rogers）直言，克里姆林宮遇襲一事有不少不合理的狀況。俄羅斯國防專家本特（Samuel Bendett）亦指出，襲擊仍有眾多未知。

本特指無人機能夠突破莫斯科層層防空部署，同時如此靠近克里姆林宮令人感到奇怪，特別是俄烏戰爭爆發後，莫斯科防空戒備早已大幅增強。專家相信，襲擊可能出於3個情況。

第一種：烏克蘭發出警告

烏克蘭有充分軍備及動機，向克里姆林宮發動襲擊。雖然烏方多次否認涉及在俄羅斯本土或佔領區的襲擊或爆炸，但事後多被發現有參與。

羅傑斯認為，其中一個解釋是烏軍透過今次襲擊，向俄國展示軍事實力，顯示烏軍有能力在全球其中一個防守及安保最森嚴的地區，發動高精準度打擊。不過，羅傑斯相信烏方暗殺普京意圖不大，更多是展示俄國非堅不可摧，同時向俄羅斯政府發出警告。

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第二種：俄羅斯官方策劃

由於普京未受實際風險，加上克里姆林宮受損程度有限，不少人相信可能是俄羅斯一手策劃。

羅傑斯指襲擊及事後官方論調可能是為合理化俄國未來的行動，包括可能暗殺烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。

倫敦國王學院（King's College London）軍事研究員邁倫（Marina Miron）估計，襲擊亦可能為增加民眾對烏克蘭戰爭的支持，政府需要更多合理性繼續烏克蘭戰爭。

第三種：反俄人士策劃

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）事後表示，襲擊只可能來自俄羅斯本地反抗組織的遊擊戰，而且無人機在當地軍事店舖十分普遍。

羅傑斯認同襲擊可能不涉及任何烏軍影響或參與，但暫時未有證據顯示任何反俄組織有能力利用無人機發動類似襲擊。

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責任編輯：吳漢培