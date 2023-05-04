  • 31°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄克宮遇襲釀普京暗殺疑雲 專家分析3大可能

環球政治 14:40 2023/05/04

分享：

分享：

俄羅斯克里姆林宮周三（3日）遭遇無人機襲擊，莫斯科政府指控為烏克蘭試圖暗殺總統普京（Vladimir Putin），惟烏方立即否認。有專家分析估計，事件或涉及3個可能。

【俄烏戰爭】澤連斯基否認圖刺殺普京 將發動反攻 【下一頁】

北約（NATO）軍事歷史及幕僚羅傑斯（James Rogers）直言，克里姆林宮遇襲一事有不少不合理的狀況。俄羅斯國防專家本特（Samuel Bendett）亦指出，襲擊仍有眾多未知。

本特指無人機能夠突破莫斯科層層防空部署，同時如此靠近克里姆林宮令人感到奇怪，特別是俄烏戰爭爆發後，莫斯科防空戒備早已大幅增強。專家相信，襲擊可能出於3個情況。

  • 第一種：烏克蘭發出警告

烏克蘭有充分軍備及動機，向克里姆林宮發動襲擊。雖然烏方多次否認涉及在俄羅斯本土或佔領區的襲擊或爆炸，但事後多被發現有參與。

羅傑斯認為，其中一個解釋是烏軍透過今次襲擊，向俄國展示軍事實力，顯示烏軍有能力在全球其中一個防守及安保最森嚴的地區，發動高精準度打擊。不過，羅傑斯相信烏方暗殺普京意圖不大，更多是展示俄國非堅不可摧，同時向俄羅斯政府發出警告。

【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸 【下一頁】

  • 第二種：俄羅斯官方策劃

由於普京未受實際風險，加上克里姆林宮受損程度有限，不少人相信可能是俄羅斯一手策劃。

羅傑斯指襲擊及事後官方論調可能是為合理化俄國未來的行動，包括可能暗殺烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。

倫敦國王學院（King's College London）軍事研究員邁倫（Marina Miron）估計，襲擊亦可能為增加民眾對烏克蘭戰爭的支持，政府需要更多合理性繼續烏克蘭戰爭。

  • 第三種：反俄人士策劃

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）事後表示，襲擊只可能來自俄羅斯本地反抗組織的遊擊戰，而且無人機在當地軍事店舖十分普遍。

羅傑斯認同襲擊可能不涉及任何烏軍影響或參與，但暫時未有證據顯示任何反俄組織有能力利用無人機發動類似襲擊。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
2023/05/03
【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
【俄烏戰爭】烏軍組8個「暴風」新兵旅 準備反擊俄羅斯
2023/05/03
【俄烏戰爭】烏軍組8個「暴風」新兵旅 準備反擊俄羅斯
【俄烏戰爭】美料俄軍5個月內折損逾10萬人 死傷主要在一戰場
2023/05/02
【俄烏戰爭】美料俄軍5個月內折損逾10萬人 死傷主要在一戰場
【俄烏戰爭】克里米亞燃料庫爆炸 歸咎敵方無人機
2023/04/30
【俄烏戰爭】克里米亞燃料庫爆炸 歸咎敵方無人機
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密
2023/04/28
假澤連斯基聯絡鮑威爾對話 美方堅稱無洩密

你可能感興趣

【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
15:00 2023/05/03
【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
【俄烏戰爭】烏軍組8個「暴風」新兵旅 準備反擊俄羅斯
10:51 2023/05/03
【俄烏戰爭】烏軍組8個「暴風」新兵旅 準備反擊俄羅斯
【俄烏戰爭】美料俄軍5個月內折損逾10萬人 死傷主要在一戰場
10:42 2023/05/02
【俄烏戰爭】美料俄軍5個月內折損逾10萬人 死傷主要在一戰場
地緣政治 軍事 俄羅斯 莫斯科 普京 澤連斯基 戰爭 無人機 烏克蘭

下一篇文章

Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
【俄烏戰爭】烏否認襲克宮 普京盟友揚言「消除」澤連斯基（持續更新）
【俄烏戰爭】烏否認襲克宮 普京盟友揚言「消除」澤連斯基（持續更新）
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸
菲律賓5月17日關閉全境空域6小時 換馬尼拉機場供電系統
菲律賓5月17日關閉全境空域6小時 換馬尼拉機場供電系統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款