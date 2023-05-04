【香港零售】香港3月零售業銷貨價值及數量　市場預期分別上升41.2%及35.5%

政府統計處將於今（4日）發表３月份的零售業銷貨額數字，市場預期零售業總銷貨價值及數量分別上升41.2%及35.5%，比上月實際數字多一成。

【香港零售】港2月零售業銷貨值升31.3% 遠超市場預期的15%

2023年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，較去年同月上升31.3%，遠超市場預期的15%；而2023年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升29.6%，同樣遠超市場預期的16%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年首兩個月合計的銷貨額與2022年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升62.6%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升13.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升11.4%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.1%）；服裝（上升47.4%）；百貨公司貨品（上升10.4%）；藥物及化妝品（上升22.4%）；汽車及汽車零件（上升49.3%）；燃料（上升14.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升40.4%）；中藥（上升51.1%）；書報、文具及禮品（上升45.2%）；以及眼鏡店（上升53.2%）。

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責任編輯：李智賢

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