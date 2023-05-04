滙豐上調最優惠利率0.125厘　專家：港銀仍有追加壓力

美國聯儲局一如市場預期，加息0.25厘，市場視之為今次加息周期最後一次加息，而滙豐銀行（00005）亦宣布將最優惠利率（P）上調0.125厘，由5.625厘升至5.75厘，創逾15年新高，相信其他銀行將會跟隨。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，為應對美國當地高通脹率問題，美國於去年3月起在不足14個月加息10次及累計加幅達5厘，以加快步伐達致預期息率見頂水平，相信加息期已完結，息率將橫行一段時間以便觀察滞後影響及壓低通脹率之成效。港息方面，王美鳳指出，加幅少於美息，市場按息調整至主要為3.5%水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，美國加息周期雖見頂，但美國通脹率與目標2％仍有一段距離，相信年內調頭減息的機會不大。曹德明認為，今日（5月4日）一個月HIBOR報3.63厘，連升11個工作日，並高於Ｈ按封頂息率，本港持續觸及弱方兌換保證，金管局於今年內８度接錢共515.43億港元，銀行結餘進一步下降至445.27億港元，加上美國再次加息0.25厘，加息條件形成下，銀行根據自身資金狀況以及公司策略而再次上調P。曹德明表示，如HIBOR持續上升，銀行結餘進一步下降，本港銀行仍有追加Ｐ的壓力，預計幅度約0.125厘左右。

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