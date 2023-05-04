【純電動車】日本分析公司：中國電動車充電專利累計最多

中國積極發展電動汽車產業，據日本專利分析公司Patent Result調查顯示，從2010年至2022年的累計申請純電動汽車（EV）充電和電池更換專利數量，中國企業以4.1萬項排在首位。

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Patent Result統計了由相關專利開始增加的2010年開始到2022年，中國企業的專利以4.1011萬項排在首位，是第2名的日本企業的1.5倍。這些專利是普及純電動汽車的關鍵，2022年中國純電動汽車銷量已超過500萬輛，已成為世界最大純電動汽車市場。

日本企業以2.6962萬項排在第二位，第三是德國 (1.6340萬項），第四位是美國 (1.4325萬項），第五位是韓國 (1.1281萬項）。由於專利持有者要在申請1年半之後公開，因此2021年以後存在尚未公開的專利，Patent Result認為實際的申請數將更多。

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責任編輯：李智賢

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