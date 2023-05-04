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Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂

環球社會熱點 14:00 2023/05/04

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英國女星Emma Watson最近參演作品是電影《小婦人》，至今已時隔逾4年。Emma Watson近日接受英媒採訪透露息影原因，指行業已令她感覺猶如被困在籠中（caged）。她在採訪坦承，並不感到快樂。

美男星太太結婚18年後入稟離婚 爭3子女撫養權 【下一頁】

Emma Watson表示，她發現真正困難的事情是需要說服他人，接受一些自己真的無法控制的東西。每一部電影宣傳時都有記者問她，電影和自己的價值觀有何類似之處。但對於一些並未參與的事情，Emma Watson指要代為發言真的很困難。

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Emma Watson表示，她以一種令人感覺的沮喪的方式背負責任，再次強調自己沒有發言權。她亦開始意識到自己真正想代言的事情，是一些即使被人批評，自己亦不會討厭自己，由自己決定的事。

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Emma Watson亦承認，未來將會在某個時刻回歸演藝圈。她自己很樂意等候正確的事情出現，且強調自己熱愛正在做的事情。她指正在尋找一種方法，令她可以將自己分成不同的人，而非如過往一般切換成機器人模式。

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責任編輯：李俊儀

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