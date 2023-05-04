高品質發展優化資源配置

過去三十年，投資是中國經濟增長的關鍵引擎，而中國資本市場也從無到有，並經歷了從初創到位居全球前列的高速成長期，體現出改革開放後直接融資發展與經濟增長的天然聯繫。2023年，政府工作報告將加快建設現代化產業體系作為重點工作之一。可以預見，未來中國資本市場的成長，也將更加依賴於單位資產價值的提升，而不僅僅是資產規模的擴大。與傳統生產要素固有的邊際產出和規模報酬遞減特徵不同，通過科技創新提高全要素生產率，有望持續增加單位資本投入水準下的邊際產出，也極大改善資本市場的潛在回報，形成投融資之間的正回饋。

聚焦品質，而非體量的資本市場形態，將更好地起到優化資源配置的作用。如果科技創新所驅動的行業能夠帶來明顯更高的產出效率，那麼也將受到資金的持續青睞。2008年金融危機之前，通過積極參與全球分工和推動城市化進程，中國逐步建立起相對完整的工業化體系，不僅是世界製造業大國，能源、原材料、金融、房地產等行業也得到了極大發展。若將第三產業中的金融、地產等與第一、第二產業合併，作為傳統經濟行業代表，而將資訊技術及包括教育、科研的其他合併項作為新經濟產業代表，二者對比可以發現，2008年中國傳統經濟產業佔比約73.7%，新經濟產業佔比約26.3%。過去十多年來，隨著中國積極改變舊的發展模式，產業結構升級也開始加速，資訊科技、新型消費、醫療保健等成長性行業脫穎而出，規模迅速擴張。截至2022年底，新經濟產業在中國經濟中的佔比已經達到約29.5%。

一方面，當下成長類行業的內涵更加多元，也更為貼近科技前沿，除了包含大量在移動互聯網時代下已經發展成熟的平臺巨頭，還有眾多體量並不大，但業務類型多樣的新興業態（大多被合併成其他項）。另一方面，元宇宙、區塊鏈、AI、雲計算等新興板塊，正在成為驅動中國數位經濟增長的新引擎，而數位和產業的耦合也有著鮮明的資本市場映射。截至2021年底，在A股4864家上市公司中，屬於數位產業化即以數位經濟為核心產業的上市公司有1058家，佔比達21.8%。而隨著中國消費能力的提升以及消費意識的轉變，過去大量為國外品牌代工的本土企業也在積極打造國貨，並配合中國互聯網在應用端及資料端的發展優勢，創造適合本地市場的新商業模式，促進了產業數位化的發展。截至2021年底，A股涉及產業數位化的上市公司共有3626家，佔比達74.5%。

展望未來，與其他生產要素不同，科技創新對於經濟和資本市場的加成方向也不在於量變，而在於質升。以科技創新驅動的發展模式，主要特點是在克服微觀不確定性的過程中不斷試錯、不斷更新之後，實現質變的飛躍。考慮到從傳統舊經濟向科技驅動新經濟的轉變往往也意味著經濟換錨告別高增長的粗放階段，行業的演化過程也將具有漸進性。

責任編輯︰梁浩碩