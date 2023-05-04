  • 31°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Facebook Reels】Facebook添Reels個人化選項　改善影片排序

科技 14:23 2023/05/04

分享：

分享：

Facebook近日進行更新，為Reels加設個人化選項，提升用户體驗。

自短影片成為潮流，Meta便相繼在Instagram 和Facebook上推出連續影片（Reels）功能。而Facebook近日進行更新，為Reels加設個人化選項，提升用户體驗。

新增的個人化選項主要有2個，首先為顯示更多、顯示較少功能。功能覆蓋Reels及Watch動態消息影片，用户能點選播放器底部的三點選單，選擇「顯示更多」或「顯示更少」，根據興趣分類短片類型。被分到「顯示更多」的影片種類排序分數會暫時上升，而「顯示更少」內的影片類型排序分數則暫時下降。Facebook有收集數據後會使排序功能更智能化，更貼近用户喜好。

另一個主要更新為相關背景標籤。用户在瀏覽Reels時，會了解到看見影片的原因，影片會提供及說明推薦的理據，如用户的朋友讚好了該影片。功能讓用户更清楚其Facebook帳號的內容結構。

【藉ChatGPT行騙】冒充ChatGPT惡意軟件飆升　Meta：正研究防禦方法

【惹怒員工】Google惹內部不滿　全球裁員後CEO卻大幅加薪

此外，Facebook改變了Reels在Facebook Watch上的顯示方式。平台將Reels加至Facebook Watch頂部的主要導覽列，讓用户更容易接觸到該功能，探索不同的創作者、趨勢及感興趣的內容，並加快用户搜尋影片的效率。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】小本經營至上市公司　碧瑤攻碳信用額業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT AI爭議】Microsoft、Alphabet等科企CEO　將前往白宮討論AI事宜
2023/05/03
【ChatGPT AI爭議】Microsoft、Alphabet等科企CEO　將前往白宮討論AI事宜
【Twitter收費】Twitter API豁免公共服務帳號收費　未詳細說明豁免準則
2023/05/03
【Twitter收費】Twitter API豁免公共服務帳號收費　未詳細說明豁免準則
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
2023/05/03
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【Gmail認證】Gmail增設藍剔　助收件者更易辨識身份
今日
【Gmail認證】Gmail增設藍剔　助收件者更易辨識身份

你可能感興趣

【ChatGPT AI爭議】Microsoft、Alphabet等科企CEO　將前往白宮討論AI事宜
14:21 2023/05/03
【ChatGPT AI爭議】Microsoft、Alphabet等科企CEO　將前往白宮討論AI事宜
【Twitter收費】Twitter API豁免公共服務帳號收費　未詳細說明豁免準則
16:03 2023/05/03
【Twitter收費】Twitter API豁免公共服務帳號收費　未詳細說明豁免準則
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
14:49 2023/05/03
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
移動裝置 手機Apps 科技產品 社交平台 品牌 Meta Facebook

下一篇文章

【惹怒員工】Google惹內部不滿　全球裁員後CEO卻大幅加薪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中小企】經濟復常新趨勢　本地中小企要向世界出發「Go Global」
【中小企】經濟復常新趨勢　本地中小企要向世界出發「Go Global」
【網絡安全】港警夥初創辦「狩網運動」　助中小企提升網安水平
【網絡安全】港警夥初創辦「狩網運動」　助中小企提升網安水平
【Gmail認證】Gmail增設藍剔　助收件者更易辨識身份
【Gmail認證】Gmail增設藍剔　助收件者更易辨識身份
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【免VPN直接用】港產即時通訊軟件TALK+　加入ChatGPT功能免費用
【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具
【機迷熱話】PS5 Pro預計2024年底面世　遊戲開發者陸續收到開發工具
【遭Pornhub封IP】美國猶他州色情平台年齡驗證法生效　Pornhub採取封鎖行動抗議
【遭Pornhub封IP】美國猶他州色情平台年齡驗證法生效　Pornhub採取封鎖行動抗議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款