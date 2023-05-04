【Facebook Reels】Facebook添Reels個人化選項　改善影片排序

▲ Facebook近日進行更新，為Reels加設個人化選項，提升用户體驗。

自短影片成為潮流，Meta便相繼在Instagram 和Facebook上推出連續影片（Reels）功能。而Facebook近日進行更新，為Reels加設個人化選項，提升用户體驗。

新增的個人化選項主要有2個，首先為顯示更多、顯示較少功能。功能覆蓋Reels及Watch動態消息影片，用户能點選播放器底部的三點選單，選擇「顯示更多」或「顯示更少」，根據興趣分類短片類型。被分到「顯示更多」的影片種類排序分數會暫時上升，而「顯示更少」內的影片類型排序分數則暫時下降。Facebook有收集數據後會使排序功能更智能化，更貼近用户喜好。

另一個主要更新為相關背景標籤。用户在瀏覽Reels時，會了解到看見影片的原因，影片會提供及說明推薦的理據，如用户的朋友讚好了該影片。功能讓用户更清楚其Facebook帳號的內容結構。

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此外，Facebook改變了Reels在Facebook Watch上的顯示方式。平台將Reels加至Facebook Watch頂部的主要導覽列，讓用户更容易接觸到該功能，探索不同的創作者、趨勢及感興趣的內容，並加快用户搜尋影片的效率。

責任編輯：歐朗欣

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