特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」

美國前總統特朗普（Donald Trump）日前接受訪問，坦言對總統拜登（Joe Biden）不去英王查理斯（King Charles III）的加冕典禮感驚訝，批評拜登缺席慶典不尊重查理斯。

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76歲的特朗普接受英國獨立黨前黨魁法拉奇（Nigel Farage）訪問時，再次針對80歲拜登的健康問題，指不認為拜登有精力親身前往英國，參與查理斯的加冕大典。

特朗普同意拜登貴人事忙，但強調作為一國元首，對方理應代表美國出席加冕禮。他亦坦言，對拜登只派代表團出席感到驚訝，直指拜登的決定十分不尊重查理斯。特朗普甚至聲稱，拜登作為美國總統當日竟然選擇睡覺，亦不肯參加查理斯加冕典禮。

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美國政府在周六（6日）舉行的加冕大典上，只會有由第一夫人吉爾（Gill Biden）率領的代表團出席。然而，如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等多國元首將親身出席。

去年英女王（Queen Elizabeth）舉行國葬時，拜登夫婦有親臨英國送別英女王。

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責任編輯：吳漢培