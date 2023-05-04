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【長和系】3英國、Vodafone合併案料月內公布、長和午後升近3%　長和為退出英電訊業鋪路？

股市 13:22 2023/05/04

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【長和系】3英國、Vodafone合併案料月內可公布　企業價值達150億英鎊

長和 （00001） 與Vodafone（英：VOD）討論合併英國流動電訊資產多時，外電最新報道，隨Vodafone上月底正式委任Margherita Della Valle為集團總裁後，變相確認合併後的集團舵手，3英國、Vodafone合併案預計可在5月內正式公布。不過，交易仍須待英國監管部門批准才能作實，預計可能需時多於一年。

報道引述匿名消息指，3英國和Vodafone合併後股份價值約90億英鎊，連同債務約60億英鎊，整體企業價值（enterprise value）約150億英鎊（約1,482億港元）。

長和午後股價升幅擴大，最新升2.6%，暫報54元，成交1.85億元。

3英國和Vodafone合併後的電訊集團將會是英國最大的流動通訊營運商，有約2800萬名用戶，令當地主要流動通訊供應商數目降至3間。

合併後長和料持股49%　或有完全退股協議

長和於去年已確認與Vodafone商討英國市場合併方案，並預計合併後Vodafone將持有新公司51%股權，而長和則持有餘下49%股權。

報道引述的消息人士指，是次合併為長和長遠退出英國電訊市場鋪平了道路，合併案將涉及日後長和出售餘下49%股權的條款。不過，該人士補充指，雙方尚未簽署任何協議，情況可能會改變。

據了解，雙方討論合併長達近一年，期間Vodafone總裁Nick Read辭任，令進度一再延長。另外，因應英國電訊商年內加價約14%，合併後對電訊服務市場定價的影響，預計這成為監管部門關注之處。

相關文章：

【長和系】李澤鉅與霍建寧據報親身赴英與官員會面　為3英國與Vodafone合併尋求支持

【長和旗下】3英國與Vodafone合併傳最快月內公布　長和長遠或退出？

編輯：麥德銘

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