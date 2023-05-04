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【惹怒員工】Google惹內部不滿　全球裁員後CEO卻大幅加薪

科技 13:47 2023/05/04

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Google在全球裁員潮下，CEO Sundar Pichai（圖）反而大幅加薪，逐漸引發員工不滿。

科企今年裁員潮持續，據追蹤網站Layoffs.fyi數據顯示，今年全球科技業遭「炒魷」打工仔突破18.6萬人，平均每日起碼有超過1,500人飯碗不保。「留下來的人」甚至要減薪、增加工作量。然而，Google在全球裁員潮下，CEO反而大幅加薪，逐漸引發員工不滿。

Google母企CEO Sundar Pichai去年獲得加薪，成為全美國收入最高CEO之一。據美國證券交易委員會的檔案Sundar Pichai去年總薪酬約2.26億美元，主要透過三年一次的股票獎勵獲得2.18億美元，另加上去年近600萬美元的個人安全費。

上周推股票回購　員工：尊重外部股東多於「自己人」

該數字與前年相比暴增近35倍，並且為員工薪酬中位數的800倍以上。惟Alphabet繼續縮減成本，全球裁員1.2萬人；Sundar Pichai上周更宣布進行700億美元的股票回購計畫，再惹員工不滿。

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據外媒報道，今年1月，Pichai表示會負起導致全公司裁員的責任。有員工在全體員工會議上詢問，如果他承擔責任，為何高層會被減薪，Pichai則表示資深副總裁都接受獎金大幅減少，而他則放棄自己的獎金。

而上周700億美元的股票回購計畫再引起部分員工不滿，是由於該舉措意味著公司有足夠的資金來營運和投資。有員工在內部平台發文稱，由700億美元的回購計畫可看出，「公司對外部股東的尊重超過對Google員工的尊重。」

責任編輯：張寶燕

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