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【大行報告｜內險】內險股起舞、平保半日大升6%　瑞銀料內險次季增長勢頭持續　首選平保、潛在升幅達四成

股市 12:48 2023/05/04

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【大行報告｜內險】瑞銀料內險次季增長勢頭持續、並首選平保

瑞銀相信，內險股的長期新業務價值增長來自經紀生產力改善和產品定位，並多於經紀人數擴張，愈早改革的企業或可享有更高質的經紀，故維持平保 （02318） 為首選股，並認為公司改革初見成效，有助穩固長遠發展，予目標價82元，為「買入」評級。這意味潛在升幅達四成。

內險股周四（4日）起舞，平保半日大升6.2%，報58.4元。其他內險股同樣彈高，國壽 （02628） 升3.8%，中國太保 （02601） 升6.4%，中國太平 （00966） 升7.2%。新華保險 （01336） 升5.8%。

瑞銀表示，內險在首季錄得新業務價值增長，即使有達三成經紀流走，但平均有15%新業務價值增長。這反映保險經紀生產力提升，相信第2季增長勢頭持續，同時，多間內險爭相在減息前推出儲蓄計劃的銷售方案，故該行提高內險行業今年新業務價值預測13個百分點。

瑞銀又指，平保和中國太平兩者可錄得強勁的經紀生產力提升，料可支撑今年新業務價值增長。在第2至4季潛在減息風險之下，上述兩股擁分派渠道優勢，以及較少依賴定價產品的企業如國壽可跑出。另外，該行又指，中國人保 （02328） 開始錄得盈利，而市場仍未充分反映，予目標價11.5元，為「買入」評級。

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編輯：姚卓然

港股 保險公司 瑞銀 中國太平（00966） 大行報告 新華保險（01336） 中國太保（02601）
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