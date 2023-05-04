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【HSBC滙豐】滙豐上調港元最優惠利率0.125厘至5.75厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？

股市 12:07 2023/05/04

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HSBC滙豐 （00005） 宣布，由5月5日起，上調港元最優惠利率12.5點子（即0.125厘），由年利率5.625厘，調高至5.75厘。滙豐對上一次於去年12月16日調整港元最優惠利率，當時加息25點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.5點子。滙豐對上一次於2022年12月16日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息25點子。

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調500 點子。在不穩定的環球形勢下，市場預期利率走勢仍然波動。經過充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。滙豐會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

滙豐今年3月中曾下調H按鎖息上限0.25厘，由「P-2厘」下調至「P-2.25厘」，適用於貸款300萬元以上的按揭。若以二手物業H按利息上限「P-2.25厘」計算，實際供樓利率將為3.5厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款將為4490.45元，較此前增加69.49元。

相關文章：

【美國加息】余偉文：市場對今年掉頭減息過於樂觀、港銀對美國地區銀行無風險敞口　金管局上調基準利率25個基點至5.5厘（第二版）

編輯：胡學能

港股 按揭貸款 H按 滙豐控股（00005）
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