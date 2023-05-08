【香港加息】滙豐中銀渣打信銀國際上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P

美國周三公布加息0.25厘，市場視之為今次加息周期最後一次加息。香港三大發鈔銀行HSBC滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、渣打香港齊齊上調最優惠利率（P）和港元儲蓄戶口利率，其他銀行也相繼調高息率。滙豐等本地銀行自去年12月上調最優惠利率0.25厘後，在今年2月、3月美國加息時，都未有調整最優惠利率。

從去年9月至今，本地主要銀行累計4次上調最優惠利率，去年9月和今次各加0.125厘，而去年11月、12月各加0.25厘，累計加P共0.75厘。

以下總結，全新本地銀行最新加息行動：

香港銀行最新最優惠利率、港元儲蓄戶口利率

銀行 最優惠利率 港元儲蓄戶口利率（起存額5000元） 滙豐 5.625厘->5.75厘 0.625厘->0.75厘 中銀 5.625厘->5.75厘 0.625厘->0.75厘 渣打 5.875厘->6厘 0.625厘->0.75厘 恒生 5.625厘->5.75厘 0.625厘->0.75厘 東亞 5.875厘->6厘 0.625厘->0.75厘 工銀亞洲 5.875厘->6厘 0.625厘->0.75厘 中信銀行（國際） 5.875厘->6厘 0.625厘->0.75厘

滙豐和恒生的最優惠利率、港元儲蓄戶口利率會在5月5日（星期五）生效，中銀、渣打、東亞、工銀相關利率變動則在5月8日（星期一）起生效。

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

滙豐林慧虹：已考慮宏觀經濟環境、拆息及加P對經濟影響

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調500點子，在不穩定的環球形勢下，市場預期利率走勢仍然波動，經過充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。滙豐會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

滙豐今年3月中曾下調H按鎖息上限0.25厘，由「P-2厘」下調至「P-2.25厘」，適用於貸款300萬元以上的按揭。若以二手物業H按利息上限「P-2.25厘」計算，實際供樓利率將為3.5厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款將為4490.45元，較此前增加69.49元。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，該行根據多個因素決定最優惠利率水平，包括宏觀經濟狀況、資金成本、本港銀行同業拆息走勢及銀行體系結餘等。該行決定上調最優惠利率，並將繼續密切留意市場環境發展，適切地調整利率水平。

經絡：港銀仍有追加P的壓力

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，1個月港元拆息HIBOR已達3.63厘，連升逾10個工作日，並高於H按封頂息率，本港持續觸弱方兌換保證，金管局於今年內8度接錢共515.43億元，銀行結餘進一步降至445.27億元，加上美國再加息，加息條件形成下，銀行據自身資金狀況以及公司策略而再加P。

曹德明表示，如HIBOR持續上升，銀行結餘進一步下降，港銀仍有追加P的壓力，預計幅度約0.125厘左右。

曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度不多，而現時按息仍屬正常水平，市場對相關消息早有心理準備，大部分香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，加上現時經濟已逐步復常，故即使香港或再次加息，對業主的影響及衝擊亦有限。

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編輯：胡學能