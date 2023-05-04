【香港加息】滙豐上調最優惠利率0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P

美國昨夜公布加息0.25厘，市場視之為今次加息周期最後一次加息。香港主要銀行HSBC滙豐 （00005） 宣布，由5月5日起，上調港元最優惠利率12.5點子（即0.125厘），由年利率5.625厘，調高至5.75厘。滙豐對上一次於去年12月16日調整港元最優惠利率（P），當時加息0.25厘，但在2月、3月美國加息時，滙豐都未有上調最優惠利率。

從去年9月至今，滙豐累計4次上調最優惠利率，去年9月和今次各加0.125厘，而去年11月、12月各加0.25厘，累計加P共0.75厘。

在最新行動後，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.5點子，令活期息率升至0.75厘。

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

滙豐林慧虹：已考慮宏觀經濟環境、拆息及加P對經濟影響

滙豐在今年2月和3月美國聯儲局加息之時，並沒有借該些窗口跟隨上調港元最優惠利率。對於今日上調最優惠利率的決定，滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調500點子，在不穩定的環球形勢下，市場預期利率走勢仍然波動，經過充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。滙豐會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

滙豐今年3月中曾下調H按鎖息上限0.25厘，由「P-2厘」下調至「P-2.25厘」，適用於貸款300萬元以上的按揭。若以二手物業H按利息上限「P-2.25厘」計算，實際供樓利率將為3.5厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款將為4490.45元，較此前增加69.49元。

經絡：港銀仍有追加P的壓力

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，1個月港元拆息HIBOR今報3.63厘，連升11個工作日，並高於H按封頂息率，本港持續觸弱方兌換保證，金管局於今年內8度接錢共515.43億元，銀行結餘進一步降至445.27億元，加上美國再加息，加息條件形成下，銀行據自身資金狀況以及公司策略而再加P。

曹德明表示，如HIBOR持續上升，銀行結餘進一步下降，港銀仍有追加P的壓力，預計幅度約0.125厘左右。

曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度不多，而現時按息仍屬正常水平，市場對相關消息早有心理準備，大部分香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，加上現時經濟已逐步復常，故即使香港或再次加息，對業主的影響及衝擊亦有限。

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編輯：胡學能