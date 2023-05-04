【芯片競賽】三星3納米晶片投產　台積電2納米取得突破

南韓中央日報（Korea JoongAng Daily）報道，三星電子和台積電等主要芯片製造商爭相生產新技術高性能芯片，以在行業低迷的情況下保持競爭力。現時最先進的芯片製造技術是3納米，去年6月三星電子成為全球第一間生產3納米的公司；台積電則在2納米取得突破，將採取GAA技術於2023至2024年投產。

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生產先進晶片的競賽將突顯個別公司的技術水平，現時全球電子產品需求疲弱，台積電和三星今年出現了自2009年以來最不濟的第1季收益報告，但雙方仍然保持樂觀。

創紀錄的投資額

三星電子設備解決方案行政總裁Kyung Kye-hyun表示，將加大對晶圓研發的投資，以增強在芯片業的競爭優勢。三星在第1季投資創紀錄的6.58兆韓元用於研發，並在芯片製造基礎設施上投資了創紀錄的10.7兆韓元。

台積電今年則計劃在研發方面投資約8.7兆韓元，增長20%。該公司將在今年第2季之前在新竹科學園區建立一個擁有約8千名員工的新研發中心，以開發先進芯片。

三星電子和台積電正邁向下一步，投入數十億美元生產密度更高、效能更強的芯片，三星電子晶圓代工部副總裁Jeong Ki-bong在最近的電話會議上表示，第一代3納米芯片的生產率已經穩定，第二代3納米製造正在進行中。

三星電子明年將生產第二代3納米芯片，2025年生產2納米，2027年生產1.4納米。台積電計劃在明年下半年和2月生產增強型3納米芯片N3E。三星亦率先在晶片製造中實施了一種新的電晶體GAA技術。

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責任編輯：歐陽佩

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