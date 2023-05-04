  • 28°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片競賽】三星3納米晶片投產　台積電2納米取得突破

商業 12:02 2023/05/04

分享：

分享：

南韓中央日報（Korea JoongAng Daily）報道，三星電子和台積電等主要晶片製造商爭相生產新技術高性能晶片，以在行業低迷的情況下保持競爭力。現時最先進的晶片製造技術是3納米，去年6月三星電子成為全球第一間生產3納米的公司；台積電則在2納米取得突破，將採取GAA技術於2023至2024年投產。

【電池研發】英國Dyson赴星設廠　研新電池攻AI產品

生產先進晶片的競賽將突顯個別公司的技術水平，現時全球電子產品需求疲弱，台積電和三星今年出現了自2009年以來最不濟的第1季收益報告，但雙方仍然保持樂觀。

創紀錄的投資額

三星電子設備解決方案行政總裁Kyung Kye-hyun表示，將加大對晶圓研發的投資，以增強在晶片業的競爭優勢。三星在第1季投資創紀錄的6.58兆韓元用於研發，並在晶片製造基礎設施上投資了創紀錄的10.7兆韓元。

台積電今年則計劃在研發方面投資約8.7兆韓元，增長20%。該公司將在今年第2季之前在新竹科學園區建立一個擁有約8千名員工的新研發中心，以開發先進晶片。

三星電子和台積電正邁向下一步，投入數十億美元生產密度更高、效能更強的晶片，三星電子晶圓代工部副總裁Jeong Ki-bong在最近的電話會議上表示，第一代3納米晶片的生產率已經穩定，第二代3納米製造正在進行中。

三星電子明年將生產第二代3納米晶片，2025年生產2納米，2027年生產1.4納米。台積電計劃在明年下半年和2月生產增強型3納米晶片N3E。三星亦率先在晶片製造中實施了一種新的電晶體GAA技術。

【皇室經濟】查理斯加冕禮將至　為企業帶來巨額收入

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】半價Omakase中突圍　餐飲集團逆市開3店
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【課外活動】多元化課外學習商機龐大　三成家長月花5,000元年增一倍
今日
【課外活動】多元化課外學習商機龐大　三成家長月花5,000元年增一倍
【旅行趨勢】小紅書筆記增2倍　反映外遊復甦
2023/05/03
【旅行趨勢】小紅書筆記增2倍　反映外遊復甦
【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌
2023/01/31
【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌
【韓企研發】韓國企業去年研發開支增14%　三星電子投入1,467億港元
2023/04/26
【韓企研發】韓國企業去年研發開支增14%　三星電子投入1,467億港元

你可能感興趣

【課外活動】多元化課外學習商機龐大　三成家長月花5,000元年增一倍
今日 11:52
【課外活動】多元化課外學習商機龐大　三成家長月花5,000元年增一倍
【旅行趨勢】小紅書筆記增2倍　反映外遊復甦
17:25 2023/05/03
【旅行趨勢】小紅書筆記增2倍　反映外遊復甦
【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌
16:50 2023/01/31
【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌
市場拓展 科技產品 科技戰 台積電 晶片 南韓 Samsung

下一篇文章

【課外活動】多元化課外學習商機龐大　三成家長月花5,000元年增一倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港澳通關】五一11萬旅客入境澳門　澳旅局延長優惠續谷客
【港澳通關】五一11萬旅客入境澳門　澳旅局延長優惠續谷客
【電池研發】英國Dyson赴星設廠　研新電池攻AI產品
【電池研發】英國Dyson赴星設廠　研新電池攻AI產品
【撤出俄國】Tinder向俄羅斯說不　稱要維護人權
【撤出俄國】Tinder向俄羅斯說不　稱要維護人權
【2023五一黃金周】餐飲零售皆暢旺　惟民生區淡靜
【2023五一黃金周】餐飲零售皆暢旺　惟民生區淡靜
【旅行趨勢】小紅書筆記增2倍　反映外遊復甦
【旅行趨勢】小紅書筆記增2倍　反映外遊復甦
【母親節2023】疫後首個母親節　部份中菜餐館已爆滿
【母親節2023】疫後首個母親節　部份中菜餐館已爆滿
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款