▲ 【信用卡認證】ZA Bank要求客戶綁定Apple Pay等電子錢包 首次交易後須在App內額外驗證

因應信用卡未授權交易騙案增加，金管局上周發布新指引，要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具（例如：Apple Pay）時，需要有額外認證。虛擬銀行ZA Bank最新公布，當用戶將ZA Card 綁定新電子錢包，除了需要通過原有驗證外，首次透過該電子錢包使用ZA Card消費時，須在3小時內利用應用程式的「ZA Verify」功能確認交易，才會完成電子錢包認證。

ZA Bank表示，完成相關驗證過程後，之後的電子錢包支付流程將和現有使用方式一致。該行又指，ZA Card 用戶平均每兩日就會消費一次，是Visa卡香港市場平均的2倍。

金管局早前表示，單計今年首季，涉及信用卡的投訴個案按年增逾一成至約800宗，涉及未經授權付款的個案佔比，更由兩成增至約三分之一。

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記者：宋佩恩