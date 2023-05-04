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【美股焦點】福特CEO：電動車減價戰令人憂慮　表明公司減價有底線

股市 11:51 2023/05/04

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【美股焦點】福特CEO：電動車減價戰令人憂慮　表明公司減價有底線

美國第二大車廠福特（Ford，美：F）行政總裁Jim Farley表示，電動車市場減價戰是個令人憂慮的趨勢，並將公司置於風險之中。

日前，福特計劃將旗下Mustang Mach-E電動車款減價，為今年來第二度減價，大部分車款減價3000至4000美元，最多減價約7.8%。

Jim Farley表示，福特將效仿Tesla（美：TSLA）對Mustang Mach-E等車型進行降價，與Tesla的 Model Y正面競爭。不過，他指明，公司減價幅度總是有限度的（There’s a limit to how far we’ll go.）。「對於以更高價格購買的人來說，轉售價值非常糟糕。他們永遠不會忘記這經歷」。

然而，Tesla行政總裁馬斯克讚揚了福特的電動汽車戰略。他在Twitter上寫道，新車型的利潤率總是很艱難，尤其是在發生重大技術轉變的時候，「我認為福特在電動汽車方面的總體戰略是明智的。電動 F-150 （Lightning） 的需求很大。」

另外，在其他方面，Farley表示，福特不打算放棄Apple CarPlay軟件，該軟件允許客戶將智能手機屏幕鏡像到汽車的儀錶盤上。就汽車娛樂性而言，，公司在十年前輸掉了那場戰鬥，此外，美國70%的福特客戶是蘋果客戶。通用汽車（美：GM）最近表示，將在未來的車型中逐步淘汰CarPlay。

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編輯：姚卓然

福特（Ford；美：F） 福特 科技產品 電動車 汽車 美股 軟件
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