▲ 【美股焦點】福特CEO:電動車減價戰令人憂慮 表明公司減價有底線

美國第二大車廠福特(Ford,美:F)行政總裁Jim Farley表示,電動車市場減價戰是個令人憂慮的趨勢,並將公司置於風險之中。

日前,福特計劃將旗下Mustang Mach-E電動車款減價,為今年來第二度減價,大部分車款減價3000至4000美元,最多減價約7.8%。

Jim Farley表示, 福特將效仿Tesla(美:TSLA)對Mustang Mach-E等車型進行降價,與Tesla的 Model Y正面競爭。不過,他指明,公司減價幅度總是有限度的( There’s a limit to how far we’ll go. )。「 對於以更高價格購買的人來說,轉售價值非常糟糕。他們永遠不會忘記這經歷」。

然而,Tesla行政總裁馬斯克讚揚了福特的電動汽車戰略。他 在Twitter上寫道,新車型的利潤率總是很艱難,尤其是在發生重大技術轉變的時候,「 我認為福特在電動汽車方面的總體戰略是明智的。電動 F-150 (Lightning) 的需求很大。」

另外,在其他方面,Farley表示,福特不打算放棄Apple CarPlay軟件,該軟件允許客戶將智能手機屏幕鏡像到汽車的儀錶盤上。就汽車娛樂性而言,,公司在十年前輸掉了那場戰鬥,此外,美國70%的福特客戶是蘋果客戶。通用汽車(美:GM)最近表示,將在未來的車型中逐步淘汰CarPlay。

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引? 6月發牌監管虛擬資產有咩影響?OKX黎智凱逐一分析

相關文章:

【電動車減價】福特汽車將Mustang Mach-E電動車減價至少3000美元 今年第二度減價

【美股業績】福特上季扭虧賺18億美元 重申今年電動汽車業務將虧損約30億美元 並減少在中國投資

【美股焦點】福特據報擬斥資275億建鋰電池廠 寧德時代成技術合作伙伴

編輯:姚卓然