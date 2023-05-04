【國情點睇】中國文旅行業復甦勢頭勁 「五一」實現旅遊收入近1500億

中國文旅部披露最新的數據顯示，今年「五一」假期，文化和旅遊行業復甦勢頭強勁，全國假日市場平穩有序。經數據中心測算，全國國內旅游出遊合計2.74億人次，按年增長70.8%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.1%；實現國內旅遊收入1,480.56億元人民幣，按年增長128.9%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.7%。

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參考今年「五一」假期旅遊市場的消費特點，首先體現在長綫出行需求的強烈釋放。根據平台數據，「五一」假期，出遊半徑、跨省酒店預訂量、景區門票量均呈現不同程度的增長。這與疫情期間消費者以本地遊、周邊遊為主的旅遊方式，有了顯著差異，代表了旅遊消費信心的全面恢復。

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確實，「五一」假期驚人的出行量甚至超過了春運。同程旅行數據顯示，4月29日至5月1日期間，大交通、酒店、景區的單日預訂量均超過了春運期間的單日預訂量峰值。同程研究院相關負責人介紹，按照過去的市場經驗來看，春運往往是一年中交通客流量最高的時段，但今年「五一」假期，國內游客集中出遊，整體出行市場客流量超過了春運高峰日。同時，「五一」假期客流更集中於休閑旅游市場，巨大的客流量同樣帶動了酒店、景區等消費規模。

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責任編輯：林衛