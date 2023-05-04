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【數據點睇】國內經濟景氣再度收縮 4月財新製造業PMI跌至49.5

股樓投資 11:48 2023/05/04

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財新公布4月中國製造業採購經理指數（PMI）跌至49.5，較上月回落0.5個百分點，更是2月以來首次跌落收縮區間。該機構解釋，隨着此前積壓需求釋放殆盡，4月中國製造業景氣重現收縮趨勢，反映製造業復甦基礎仍不穩固。而這一走勢亦與國家統計局編製的製造業PMI一致，官方日前公布的4月製造業PMI為49.2，低於前值2.7個百分點。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

從分項數據看，製造業供給增速放緩，降至近三個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。需求結束了此前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於臨界點，主要是因為需求相對疲弱、客戶消費減少。分三大類產品看，中間品類和投資品類銷量下降，抵消消費品類銷量的增長。其中，製造業就業情況持續惡化，4月就業指數在收縮區間，並降至三個月來最低。部分企業在員工自願離職後沒有填補空缺，也有企業為了控制成本而裁員。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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盡管供給放緩、需求收縮，企業家對未來生產經營仍抱有較強預期，4月信心指數升至近兩年來次高，僅低於2023年2月。企業普遍認為，隨着疫情影響持續消退，客戶需求將會轉強，市況將進一步改善，從而支撐增長預期。此外，企業還預期新產品發布、政策扶持、對新設備的投入等會推動增長。財新智庫高級經濟學家王喆表示，就業是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。同時，通縮也成為市場熱議話題，成本端和出廠端價格指數的快速下降，需引起足夠重視。

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責任編輯：林衛

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