【課外活動】多元化課外學習商機龐大　三成家長月花5,000元年增一倍

展覽集團調查發現有三成家長每月花費5,000元或以上在子女的課外活動上，比去年增加了一倍，更有一成家長讓小朋友學習6項或以上的課外活動。

【財政預算案】 搶人才持續 創新科技、金融業、航運、空運及物流業、建造業都吃香 ! 增撥三億元舉辦與資訊科技相關課外活動予學生

展覽集團以問券方式訪問1,992名家長，發現有三成家長每月花費5,000元或以上在子女的課外活動上，去年只有 14.7%，增加了一倍。同時超過五成家長讓子女參與1至2項課外活動，參與6項或以上的更由去年的2.7%大增2.7倍至今年的10.2%，反映家長更捨得花錢在子女的課外活動上，積極參與更多元化的課外活動，顯示學生課外活動市場龐大。

展覽集團傳訊部總監黃大鈞表示，家長愈來愈肯花費在子女的課外活動上，而且愈來愈創新的課程出現，課外活動的選擇也愈益多元化：「課外活動已不再只是傳統印象中的音樂、舞蹈，各種各樣的創新課程也在推新出新。今次『課外活動節暨教材及用品博覽』就有傳統工藝的迷你花牌和獅子頭製作，也有嶄新科技的無人機足球比賽，去年參展就有非洲鼓的課程，很受入場人士歡迎。」

拉丁舞學校收生增兩成

去年也有參展的創藝舞蹈學院，是香港歷史悠久之拉丁舞學校。市場推廣總監姚藹穎表示去年參展後學校收生多了10-20%，多了很多家長和老師來詢問。她笑言今年沒有很明確目標，但就希望多吸引一些舞蹈老師在她們那裡考英國皇家舞蹈學院考試，因為她們也是該考試的試場之一。

首次參展的博思創意培訓中心董事馮志偉表示，目前和約50間學校合作，他冀望在參展後能增加兩至三成：「我們除了和學校合作，也有辦公開的課程，是次博覽同時面向學校和家長正正符合客群。過往只能在7月書展擺攤，家長就算知道我們的課程也已經太遲，這博覽的時間在5月，剛好能配合到暑假檔期，對我們很有幫助。」

【疫市營商】智能玩具增添STEM、親子元素 寓學習於娛樂 疫下大賣

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：