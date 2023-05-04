▲ 【基金觀點】全球政府債務成本料3年內翻倍 香港人均負債多少？新加坡負債全球最高？

資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）公布新年度《主權債務指數》報告，全球政府債務於2022年攀升7.6%至66.2萬億美元新高，當中日本以外的亞太地區政府債務增長5.3%至2萬億美元。駿利亨德森指出，創紀錄的債務和更高的利率下，借款成本將在未來3年翻倍，對納稅人和公共服務增加重大壓力，但同時為固定收益投資者重新帶來機會。

港人人均債務逾20萬港元 新加坡總債務高不一定壞事？

駿利亨德森同時分析不同地區的政府債務情況。當中，香港未償還債務去年增長8%，達到1.53萬億港元（1960億美元），增幅高於全球平均水平，反映香港嚴格防疫限制對經濟帶來的壓力。香港債務佔GDP的比例上升4百分點至54%，該行形容是「少數面對如此顯著升幅的市場」。香港人均負債額為207,589港元（約026,609美元）。

新加坡則是全球負債水平最高市場，總債務佔GDP達148%，與債台高築的意大利相若，不過駿利亨德森指出，新加坡大部分債務發行收益都用於投資，所以其淨債務較總債務低得多，但當地政府在疫情期間亦明顯增加借款來支持經濟。

另一方面，台灣政府債務水平是全球最低之一，債務佔GDP為27%，人均債務為8,570美元。

駿利亨德森：不認同經濟可「軟著陸」

駿利亨德森預計，全球政府債務仍會持續上升，2025年規模將達到77.2萬億美元，日本以外的亞太地區也達2.2萬億美元。

駿利亨德森投資環球固定收益主管 Jim Cielinski指，全球政府債務提高不單會引發「代際平等」問題，而且當全球政府、企業和個人所欠的債務總額巨大，意味著利率不需要用以往攀升的幅度就能對經濟產生龐大壓力，令該行相信全球經濟難以有相對輕微的「軟著陸 」，即僅僅增長放緩而沒有明顯收縮。

Cielinski認為，這反而可令投資者將從中受益。各種到期日的債券可能會在未來一年內看到孳息率下降，即代表價格將上漲。短期債券目前提供更高的孳息率，因為它們與央行政策利率更為密切相關。這對那些希望獲得收入並只能接受較低風險的投資者來說是好的，但其資本增值將較少。

他預計，由於經濟面臨壓力，到期日較長的債券的資本增值空間會更大，它們在未來一年內表現將非常出色。

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