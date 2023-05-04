英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年

現年24歲的英國男子Daniel O’Halloran表示，他去年參加ITV智力問答比賽節目《1% Club》，結果奪得9.9萬英鎊（約97.8萬港元）頭獎。但Daniel O’Halloran其後卻選擇向家人隱瞞得獎消息足足一年，期間只得祖母知道真實情況。

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Daniel O’Halloran來自利物浦附近城鎮貝賓頓（Bebington），他接受當地媒體採訪透露，他2022年7月時參加遊戲，但節目直至4月29日才播出。他指在過去9個月中，其家人都只是認為他選擇拿走1萬英鎊（約9.9萬港元），而非選擇繼續挑戰作答。

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Daniel O’Halloran表示，他原本無打算參加節目，但由於媽媽是節目的忠實粉絲，所以提議他參加。他錄製的節目於上周六晚播出時，家人都聚在一起觀看。當他選擇繼續挑戰終極問題的片段播出後，全家人極度興奮。

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Daniel O’Halloran指自己很喜歡節目，且形容是基於邏輯的事情，但他亦承認幾乎被現場壓力擊倒。他指每條問題僅得30秒時間作答，期間需要全神貫注。他憶述當日經歷指，父母分別致電他約半小時，對他進行測驗作複習。

Daniel O’Halloran今年帶家人參加多項活動，並支付相關費用，據報他亦積極支持社區。

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責任編輯：李俊儀