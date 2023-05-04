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塞爾維亞校園槍擊案釀9死7傷 13歲槍手未滿法定年齡不起訴

環球社會熱點 11:10 2023/05/04

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塞爾維亞一間學校周三（3日）發生校園槍擊案，一名13歲少年帶父親的槍到學校開槍，造成9死7傷。槍手提前一個月策劃襲擊及隨身帶殺人名單。但他未滿需負刑事責任的最低法定年齡而不獲起訴，僅被送往精神病院。

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事發於當地周三早上，少年於首都貝爾格萊德（Belgrade）市中心的Vladislav Ribnikar學校，先向老師開槍，然後隨意於校園内開槍掃射。

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保安也要躺在桌子下躲避，很多學生當場尖叫跑出學校，表現相當驚慌。

少年於課室開槍後逃到學校院子，親自致電警方報案，更形容自己是個需要冷靜下來的精神病患者。戴頭盔及穿著防彈衣的警員其後到場，封鎖學校附近範圍。少年也於校内被捕。

警方確認槍手身份為該校中一學生，於2009年出生，但僅透露其名字的首字母為KK。據悉，KK是用父親的槍犯案，兩支槍都有合法許可證，他犯案前曾不止一次和父親前往射擊場。

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警方亦透露，KK犯案時身上也有攜帶4枚自製汽油彈，而他事後也沒有流露悔意。

由於槍手年僅13歲，他被送往精神病院，警方拘捕了槍手的父母。

槍擊案造成8名學生及1名保安死亡，另外有6名學生及1名老師受傷。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）宣布，周五（5日）起全國進入為期3日的哀悼期，並建議將刑事責任法定年齡下調至12歲，並審查所有持槍者的許可證。

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責任編輯：鄭錦玲

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