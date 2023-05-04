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【消費券2023】Tap & Go消費券派發後首兩周交易額按月升9倍

Hot Talk 11:45 2023/05/04

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【消費券2023】Tap &amp; Go消費券首兩周交易額按月升9倍

2023年首輪3000元電子消費券發放逾半個月，營運商之一的Tap & Go「拍住賞」公布，消費發派發後首兩周交易宗數及金額，分別按月上升逾5倍及9倍，反映消費券有效刺激本土消費。

截至4月30日，使用Tap & Go於The Club消費的總額，按月上升接近9倍，其中接近40%消費來自Tap & Go優惠專區；非消費券交易額則按月上升接近3倍，反映消費券有助刺激市民的消費意欲及增加額外消費。

與此同時，Tap & Go與同系的電商平台The Club合推優惠專區，並提供額外Club積分回贈。公司指，接近一半在Tap & Go優惠專區消費客戶為35歲或以下，超過八成消費用作購買遊戲主機和遊戲預付卡等電玩相關產品。

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

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記者：宋佩恩

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