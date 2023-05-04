【美國加息】富蘭克林：6月議息或暫停加息、完美風暴正在蘊釀　一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）

聯儲局一如市場預期，加息0.25厘，聯邦基金利率升到5至5.25厘。聯儲局政策聲明，刪除關於暗示將進一步加息的措辭， 市場預期加息周期接近尾聲。

鮑威爾在議息會議記者會上的四大重點、請看【下一頁】

（更新至下午3時59分）

尚渤投資：儲局將繼續依賴數據決定政策去向

尚渤投資管理表示，市場普遍預期這會是本周期的最後一次加息，但儲局並無作出任何承諾，以便當局日後可以最大限度作出選擇，發揮政策作用應對日益混亂的經濟形勢。而不出所料，儲局將繼續依賴數據定下政策去向。

該行指，不認為鮑威爾有對容忍通脹率達3%的問題作出明確回應。但他暗示了一個令人不安的事實，即在某個時候，儲局為了平衡就業和經濟穩定目標，可能不得不平衡高於預期的通脹。該行將關注周五的非農就業數據，並預計在加息的可能性未被排除下，市場將繼續受經濟數據公布影響而有所波動。

富蘭克林：6月議息或暫停加息 完美風暴正在蘊釀

富蘭克林鄧普頓旗下專家投資經理布蘭迪環球基金經理Jack McIntyre表示，FOMC聲明符合市場預期，並認為今次屬於「不是太鷹派」的加息，加息25點可能意味利率緊縮周期完結。雖然儲局未就暫停加息作出任何保證，但該行相信在6月議息會議可能發生，後市要留意關鍵經濟數據，包括另外兩份的就業報告及CPI數據。

富蘭克林續指，完美風暴正在蘊釀，除了傳統貨幣政策收緊的累積和滯後影響，亦疊加了信貸緊縮的直接影響，這將令美國經濟更加疲軟。目前通脹反映加息的門檻仍然低於降息的門檻。然而，保持利率穩定的門檻是三者中最低。

摩根資產：即使經濟溫和衰退亦不改幣策方向、續看好債券多於股市

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，市場早已預期聯儲局加息0.25厘，這亦回應職位空缺下跌及整體通脹回落情況，故認為這或是本輪加息周期最後一次加息，不過，即時轉向至減息的需要則不太明朗。按聯儲局主席鮑威爾言論，意味即使經濟減慢，甚至溫和衰退，都不能說服儲局改變幣策方向。

許長泰指，當來到加息周期尾聲，通常利好風險資產，包括股市，而消費或許是當中的亮點，但企業開支及房地產增長仍會受壓。該行繼續看好固家資產多於股市，特別是如成熟成市場的國債及具投資級別企業債（IG）。雖然中國及亞洲股市表現相對跑輸，但在增長及政策推動下值得看好。再者，美元因應加息周期或已終結而走弱，將利好新興市場及亞洲金融資產。

景順：聯儲局可能計劃有條件暫停加息、料股市短期震盪加劇

景順環球首席市場策略師 Kristina Hooper表示，即便聯儲局主席鮑威爾堅稱「暫時沒有作出暫停加息的決定」，但他相信這事實上就是「有條件暫停加息」。原因是，聯儲局於聲明中刪除：「委員會預期部分額外政策收緊可能是合適的」，並以這句句子取代：「政策的收緊幅度將取決於經濟數據」。這為日後加息確立了十分不同的標準。同時，這與聯儲局措辭與2006年暫停加息時的措辭相若。

對於市場反應和展望，他預計短期之內市場震盪將加劇，因為日後對數據的監測將更為嚴格，以判斷其是否會觸發額外的加息。但重點是可能已經處於或十分接近加息週期尾聲。這可能會形成更利好風險資產（如股票）的環境。大部分情況下，股票在加息後一至兩年內的表現通常向好（2000年除外）。 由於聯儲局政策不明朗、市場憂慮美國觸及債務上限及害怕地區性銀行或會爆發更多問題，近期市場波動預計加劇，該行看好防禦型投資組合部署然而，一旦相關問題得以解決，預期環球風險承受程度將隨之改善。

安本：聯儲局將在經濟衰退時作出減息決定 偏好美國國債和長存續期

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，由於實際利率高於中性利率，以及聯儲局關注息率對銀行體系的影響，加上信貸緊縮和量化緊縮，這令聯儲局需要看到更強勁的美國經濟數據，才能夠於6月作出加息決定。雖然銀行業問題不會是系統性的，但信貸狀況收緊將嚴重影響經濟活動，預計美國經濟衰退將在下半年出現，而聯儲局的前瞻性指引仍然強烈表明以數據主導，預計聯儲局將在經濟衰退時作出減息決定。



Ray Sharma-Ong指，聯儲局暫停加息並已觸及最終利率將利好美國國債，隨經濟放緩，預計收益率會走低，收益率曲線會變陡，美元將走弱，偏好美國國債和長存續期，而且具有套利潛力的亞洲外匯如印度盧比（印度）將受到青睞，泰銖等中國重新開放的得益者將受惠。

中銀香港：現時談論減息可謂言之尚早 市場信心依然薄弱

中銀香港投資管理總經理王兆宗認為，現時已進入加息週期末段，聯儲局需要更多時間觀察目前利率水平對經濟及物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，因此現時談論減息可謂言之尚早。就近期美國個別地區銀行事件，鮑威爾表示美國銀行體系穩健，但未來會加強對同類型銀行的監管。王兆宗認為，政府就地區銀行事件的迅速反應暫時防止負面情緒蔓延，但市場信心依然薄弱，投資者後續仍需關注銀行信貸收緊情況以及其對通脹的影響。

新加坡銀行：美息已見頂 惟對利率前景持審慎態度

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁認為，美息已見頂，但該行對利率前景持審慎態度，因通脹仍未回到2%的目標水平，聯儲局官員對未來再次加息持鷹派看法，而且即使美國下半年步入衰退，聯儲局也未對此顯示任何減息的可能。更重要的是，即使銀行業流動性下跌，而且信貸將進一步收緊，聯儲局將繼續縮減資產負債表。

嘉信理財香港：很可能本輪周期最後一次加息、銀行倒閉事件或掀股市額外波動

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，該行認為美國利率處於或接近高峰。由於通脹率仍遠高於聯儲局想達到的目標，聯儲局今日再次加息，這很可能是當前周期的最後一次加息。聯儲局過去一年的緊縮政策似乎正在發揮作用。在聯儲局以近代最快速度加息後，過熱的經濟增長得以緩和，對需求的增長亦正在放緩。製造業最新數據呈現疲軟，消費者支出呈現緩勢持續不振。

然而，信貸緊縮或經濟衰退的風險已經增加，尤其是在3月份銀行業出現壓力之後。由於銀行傾向於在短期市場借貸並以更長時間放貸，聯儲局的緊縮政策增加了消費者和企業的借貸成本，因為銀行會轉嫁更高的成本或縮減貸款。在最近的銀行倒閉事件以及資金從銀行存款轉移到貨幣市場基金之後，信貸條件收緊的趨勢可能會變得更加明顯。該行認為，鑑於金融體系面臨的風險增加，聯儲局將對進一步收緊政策猶豫不決。投資者應該意識到，這可能意味著美國股市會出現額外波動。

DWS：或是本輪最後一次加息、盼明年貨幣政策轉中性

DWS美國經濟分析師Christian Scherrmann表示，聯儲局可能是本輪加息之中最後一次加息。整體而言，該行認為聯儲局正暗中觀察經濟，並根據即將公佈的經濟數據，適當微調貨幣政策。

鑑於最近通脹和勞動市場的情況，該行認為風險傾向於上行，但要警惕這種情況或會迅速改變，因為進一步收緊信貸可能會改變這種評估。該行預期要到2024年初，當通脹率和勞動市場緊張程度更符合2%目標時，貨幣政策才會直接調整為中性立場。

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編輯：姚卓然