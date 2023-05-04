【美國加息】嘉信理財香港：很可能是本輪周期最後一次加息、銀行倒閉事件或掀額外波動　一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）

▲ 【美國加息】一文看清市場對美國加息看法（不斷更新）

聯儲局一如市場預期，加息0.25厘，聯邦基金利率升到5至5.25厘。聯儲局政策聲明，刪除關於暗示將進一步加息的措辭， 市場預期加息周期接近尾聲。

鮑威爾在議息會議記者會上的四大重點、請看【下一頁】

嘉信理財香港：很可能本輪周期最後一次加息、銀行倒閉事件或掀股市額外波動

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，該行認為美國利率處於或接近高峰。由於通脹率仍遠高於聯儲局想達到的目標，聯儲局今日再次加息，這很可能是當前周期的最後一次加息。聯儲局過去一年的緊縮政策似乎正在發揮作用。在聯儲局以近代最快速度加息後，過熱的經濟增長得以緩和，對需求的增長亦正在放緩。製造業最新數據呈現疲軟，消費者支出呈現緩勢持續不振。

然而，信貸緊縮或經濟衰退的風險已經增加，尤其是在3月份銀行業出現壓力之後。由於銀行傾向於在短期市場借貸並以更長時間放貸，聯儲局的緊縮政策增加了消費者和企業的借貸成本，因為銀行會轉嫁更高的成本或縮減貸款。在最近的銀行倒閉事件以及資金從銀行存款轉移到貨幣市場基金之後，信貸條件收緊的趨勢可能會變得更加明顯。該行認為，鑑於金融體系面臨的風險增加，聯儲局將對進一步收緊政策猶豫不決。投資者應該意識到，這可能意味著美國股市會出現額外波動。

DWS：或是本輪最後一次加息、盼明年貨幣政策轉中性

DWS美國經濟分析師Christian Scherrmann表示，聯儲局可能是本輪加息之中最後一次加息。總體而言，我們認為美聯儲現在開始潛伏在經濟中，並且可能願意將當前的貨幣政策立場略微調整為上行或下行，但前題是即將公佈的數據證明這一點

鑑於最近關於通脹和勞動力市場的混合數據，該行認為這種情況的風險略微傾向於上行，但警告說這種情況可能會迅速改變，因為信貸條件的進一步收緊可能會改變這評估。 然而，該行只希望在2024年初將貨幣政策直接調整為中性立場，一旦通脹和勞動力市場緊縮與2%的目標更加吻合。

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編輯：姚卓然