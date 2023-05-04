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【俄烏戰爭】澤連斯基否認圖刺殺普京 將發動反攻

環球政治 10:50 2023/05/04

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）否認與俄羅斯克里姆林宮無人機襲擊事件有關，表明不會攻擊俄國總統普京（Vladimir Putin）。澤連斯基同時宣稱，烏軍即將反攻被俄國佔領地區。

【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸 【下一頁】

正在芬蘭訪問的澤連斯基重申，戰爭爆發以來自己的關注點一直在保衛烏克蘭城市及村落。他強調烏國不攻擊普京或莫斯科，烏軍只為烏克蘭領土奮戰。

關於俄方指控烏克蘭意圖暗殺普京，澤連斯基指俄國眼見勝利無望，普京已難再鼓動社會支持攻打烏克蘭，亦不能再派士兵上戰場赴死，所以需要其他目標推動俄國民眾繼續戰爭。

同時，澤連斯基確信，烏軍在戰場取得成功後，將有望更快獲得西方盟友援助戰機。他指烏軍即將發動反擊，認為不久將來會迎來勝行及戰機援助。

【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模 【下一頁】

澤連斯基亦再次重申希望加入北約（NATO），指現時烏克蘭身處北約之外，十分需要安全保障。但烏克蘭最終目標仍然是成為北約成員國，並加強烏軍實力。

荷蘭政府宣布，澤連斯基將在周四（4日）來訪，與首相呂特（Mark Rutte）會面，並預計發表演說。

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責任編輯：吳漢培

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