▲ 【新股IPO】強生旗下消費保健業務Kenvue周四掛牌 集298億元 成美國2021年起最大IPO

強生（Johnson & Johnsons；美：JNJ）旗下消費品保健業務Kenvue（美：KVUE）預料周四（4日）掛牌，以接近上限22美元定價，共集資38億美元（折合約298億元），為自2021年起美國最大型新股。

Kenvue自去年9月成立，發售股數亦有變動，由最初的1.51億股擴大約14%至1.7億股，市值逾410億美元。

Kenvue旗下品牌包括李施德林漱口水、Aveeno及Neutrogena，截至去年10月，Kenvue首10個月淨利潤按年增6%至17.2億美元；銷售額按年減少1%至111.8億美元。

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記者：宋佩恩