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【大戶動向】道富：機構投資者過於謹慎　若市場對債務上限及利率憂慮再爆發、將續採防禦性配置

股市 10:18 2023/05/04

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【大戶動向】道富:機構投資者過於謹慎　若市場對債務上限及利率憂慮再爆發、將續採防禦性配置

道富宣佈推出3個與機構投資者相關的指標，分別是機構投資者持股指標、機構投資者風險偏好指標，及道富標普全球機構投資者碳指標，提供更多有關機構投資者總投資組合配置趨勢的洞察。據道富機構投資者風險偏好指標顯示，儘管市場憧憬銀行危機受控，但機構投資者在4月份仍維持審慎，各資產類別投資者的防禦性配置持續擴大，與股票市場明顯樂觀情緒形成鮮明對比。

「當風險偏好指數處於如今疲弱水平時，VIX指數（衡量股票市場波動性的指標）的平均值會是24，遠高於今天接近17的讀數，因此上述的對比屬於不平常的分歧。」

道富認為，投資者在4月份過於謹慎，而風險資產則定價過高。

至於道富機構投資者持股指標顯示，投資者的股票持倉仍然高於長期平均值，而現金持有量則低於長期平均值。兩者都表明，如果市場對債務上限、利率波動或滯脹的憂慮再次爆發，投資者或會繼續採取防禦性配置。

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編輯：陳韻妍

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