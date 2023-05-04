【解構美國加息】鮑威爾在議息會議記者會上的四大重點　通脹回落速度不及預期「減息不合理」

▲ 【解構美國加息】鮑威爾在議息會議記者會上的四大重點 通脹回落的速度不及預期「減息不合理」

聯儲局一如市場預期，加息0.25厘，市場關注當局未來的加息路徑。聯儲局主席鮑威爾強調，通脹問題仍然存在，未來息口走勢將取決於經濟數據，並未有為停止加息或減息打開方便之門，但他相信美國經濟可避過衰退。本網現綜合鮑威爾在議息會議記者會上的四大重點。

美息水平

市場憧憬聯儲局年底減息，鮑威爾回應稱，若聯邦儲備委員會成員的判斷正確，需要一段時間才開始減息看來更合理，而且委員會認為，通脹回落的速度不及預期般快，若預測準確，減息並不合理，當局也不會減息。「需求及勞動市場需要進一步走弱，而且房地產以外的服務業也要降溫，才會令當局認為減息屬合理舉措。」

他又強調，聯儲局仍未就何時暫停加息作出決定，今日亦未有決定停止加息，若經濟數據指向加息之路，令當局認為有必要採取更緊縮的貨幣政策，當局會採取更多行動，繼續加息。

鮑威爾指，聯儲局需要更多經濟數據，才能決定聯邦基金目標利率是否處於限制區域，而3月份作出的經濟預測顯示當時認為有需要繼續加息，當局會於6月再推出新一份經濟預測。

通脹

鮑威爾稱，過去一年通脹問題有改善，但壓抑價格的鬥爭仍未結束，通脹仍遠高於當局2%的目標。自去年中以來，通脹有回落跡象，但通脹壓力仍然高企，而且將通脹控制在2%之路仍然漫長，聯儲局會致力推動最大就業，並助增強市民購買力。

勞動市場

鮑威爾指，美國勞動市場出現開始轉弱的跡象，但美國經濟軟著陸並非不可能，相信當局可以繼續讓勞動市場降溫，同時不會像昔日般令失業率大幅上升，目前工資增長幅度一直下降，這是一個好兆頭，相信會回落至更可持續的水平，而避免經濟衰退的可能性，較經濟出現衰退更大。

地區性銀行倒閉

鮑威爾指，美國矽谷銀行（SVB）出現的擠提是前所未有的，相信沒有人想像過事件會演變得這麼快，未來需要由監管機構去應對及監督有關問題，副主席Michael S. Barr將會負責處理設計解決這些問題的方法，但現時銀行業狀況自3月初以來已「大體改善」。

至於摩根大通收購美國第一信託銀行FRC（又名美國第一共和銀行）是個別例子，雖然當局不希望大型銀行進行大型收購，但FRC倒閉屬於例外，摩通收購有望穩定銀行體系，但若由另一家地區性銀行收購FRC，結局會更好。

鮑威爾強調，當局沒有就銀行重組設有時間表，樂於看到銀行體系內有不同規模、不同價值取向的銀行。

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編輯：陳韻妍