▲ 【銀行危機】對沖基金Bill Ackman警告：美國地區銀行系統面臨風險

美國第一信託銀行（FRC）為兩個月內倒閉的第三家美國大型金融機構。對冲基金經理、Pershing Square Capital創始人Bill Ackman警告，地區銀行系統面臨風險，監管機構未能更新和擴大其保險制度，如在棺木釘上更多釘子。

Bill Ackman表示，若美國聯邦存款保險公司（FRIC）當時暫時保證存款的安全，第一信託銀行就不會倒閉。反之，看到的是骨牌效應，且伴隨巨大的系統性和經濟成本。

Ackman說，銀行業是一場信心遊戲。以這種速度，沒有一家地區性銀行能在壞消息或壞數據中倖存，無論有無保險，存款勢必會被提取，股價將無可避免地暴跌，而「尋求戰略替代方案」代表FDIC在接下來的周末將出手關閉銀行。

他認為，現在需要一個全系統的存款保障制度。

【銀行危機】美PACW銀行財困傳賣盤 盤後曾急瀉60%

【銀行危機】市場憂下一間爆煲 WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%

【FRC】摩根大通斥106億美元收購被接管的美國第一信託銀行 FRC盤前急跌超過4成、摩通升3%（第二版）

責任編輯︰梁浩碩