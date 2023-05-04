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【港股市況】A股復市北水回歸 ATM回穩向好 恒指輕微低開3點（不斷更新）
聯儲局宣布加息0.25厘，主席鮑威爾指尚未就是否停止加息做出明確決定，內地股市復市，北水回歸，港股今早平開。ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%、騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 升0.5%，恒指輕微低開3點，開報19695點，科指升0.4%，報3851點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：34】內房股向上，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.7%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升0.7%，融創 （01918） 破底低見1.45元後轉升2%。
【09：32】百威亞太 （01876） 開市後跌幅擴至6%，低見21.8元。
【09：30】濠賭股普遍續軟，銀娛 （00027） 跌近1%，金沙 （01928） 跌0.6%。永利 （01128） 跌0.9%，美高梅 （02282） 跌逾1%，澳博 （00880） 升0.8%，新濠 （00020） 跌0.6%。
【09：29】百威亞太 （01876） 績後跌逾1%，開報22.95元。
【09：21】ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%、騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 升0.5%，恒指輕微低開3點，開報19695點，科指升0.4%，報3851點。
【09：13】期指開報19599點，升8點。
【08：41】恒指黑期跌約95點，報19581點，道指期貨跌89點，報33403點。
【07：58】【業績︱啤酒股】百威亞太首季按年少賺1.7%至2.97億美元 收入增長近13%
【07：45】【美國加息】美國加息0.25厘後 金管局上調基準利率25個基點至5.5厘
【07：45】【Morning精點】滙豐第四大股東挪威主權基金反滙豐重組議案︱蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰
【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤 香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報19564點，跌134點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.18元，較港收市價低0.67元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報336.73元，較港收市價低2.67元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.94元，較港收市價低0.41元或0.5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合市場預期，不過儲局主席鮑威爾於記者會指，尚未就是否停止加息做出明確決定，將根據數據決定，言論拖累道指轉跌。道指跌270點，報33414點；標指跌28點，報4090點；納指跌55點或0.46%，報12025點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升65點 滙豐ADR低港1%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】北控水務集團、北京控股、中航科工
責任編輯︰梁浩碩