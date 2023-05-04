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【港股市況】A股復市北水回歸　平保升半成、國壽升4%　恒指早段升200點（不斷更新）

股市 10:52 2023/05/04

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港股市況不斷更新

聯儲局宣布加息0.25厘，主席鮑威爾指尚未就是否停止加息做出明確決定，內地股市復市，北水回歸，港股今早平開。ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%、騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 升0.5%，恒指輕微低開3點，開報19695點，科指升0.4%，報3851點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：51】大市反彈至近20000點暫見受制，今早曾升275點高見19974點，最新升約210點，報19909點。

【10：46】平保 （02318） 升幅擴大至近7%，高見59.25元。

【10：40】建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾2%，農行 （01288） 升3%。

【10：27】滙豐 （00005） 轉升0.2%，高見58.95元。

【10：19】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾2%，美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾3%，永利 （01128） 跌逾4%，新濠 （00200） 跌半成。

【10：12】ATM最新齊升1%，京東 （09618） 、小米 （01810） 升近2%。

【10：04】平保 （02318） 最新升逾5%，高見58.25元，暫為表現最好藍籌，國壽 （02628） 升逾4%。

【10：01】大市最新升約209點，報19908點，科指升1.3%，報3884點。

【10：01】建行 （00939） 升近2%，工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾2%，中行 （03988） 升逾1%。

【09：59】旅遊相關股逆市向下，攜程 （09961） 跌逾4%，新秀麗 （01910） 跌近4%。

【09：56】內險股造好、國壽 （02628） 、平保 （02318） 齊升逾3%，財險 （02328） 升近3%破頂，太保 （02601） 升逾4%，

【09：53】美團 （03690） 轉跌0.4%，騰訊 （00700） 跌0.1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%。大市升幅收窄至30點，報19729點，科指升0.2%，報3843點。

【09：46】中國4月財新製造業PMI為49.5，低於預期50.3及前值50。

【09：45】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.3%，友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：44】平保 （02318） 升3%，國壽 （02628） 升逾1%，財險 （02328） 升近1%，太保 （02601） 升逾2%。

【09：41】黃金相關股續揚，靈寶黃金 （03330） 升近6%，招金 （01818） 、紫金 （02899） 升逾2%，山東黃金 （01787） 升逾3%，中國黃金 （02099） 升逾7%破頂。

【09：38】正商實業 （00185） 股價逆市回吐26%，低見0.82元。

【09：37】大市開市後升約百點，恒指最新報19807點，升108點，科指升1.3%，報3885點。

【09：34】內房股向上，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.7%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升0.7%，融創 （01918） 破底低見1.45元後轉升2%。

【09：32】百威亞太 （01876） 開市後跌幅擴至6%，低見21.8元。

【09：30】濠賭股普遍續軟，銀娛 （00027） 跌近1%，金沙 （01928） 跌0.6%。永利 （01128） 跌0.9%，美高梅 （02282） 跌逾1%，澳博 （00880） 升0.8%，新濠 （00020） 跌0.6%。

【09：29】百威亞太 （01876） 績後跌逾1%，開報22.95元。

【09：21】ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%、騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 升0.5%，恒指輕微低開3點，開報19695點，科指升0.4%，報3851點。

【09：13】期指開報19599點，升8點。

【08：41】恒指黑期跌約95點，報19581點，道指期貨跌89點，報33403點。

【07：58】【業績︱啤酒股】百威亞太首季按年少賺1.7%至2.97億美元　收入增長近13%

【07：45】【美國加息】美國加息0.25厘後　金管局上調基準利率25個基點至5.5厘

【07：45】【Morning精點】滙豐第四大股東挪威主權基金反滙豐重組議案︱蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19564點，跌134點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.18元，較港收市價低0.67元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報336.73元，較港收市價低2.67元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.94元，較港收市價低0.41元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合市場預期，不過儲局主席鮑威爾於記者會指，尚未就是否停止加息做出明確決定，將根據數據決定，言論拖累道指轉跌。道指跌270點，報33414點；標指跌28點，報4090點；納指跌55點或0.46%，報12025點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升65點　滙豐ADR低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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