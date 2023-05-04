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【港股夜期+北水】北水錄逾28億元淨流入　買中移動中海油沽恒生國指ETF　恒指夜期跌12點（不斷更新）

股市 18:45 2023/05/04

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北水在長假期後恢復，全日錄28.2億元淨流入。中字股獲北水進駐，中移動 （00941） 及中海油 （00883） 分別錄4.3及2.5億元淨流入，建設銀行 （00939） 亦有2.5億元淨流入；淨流出方面，恒生國指ETF （02828） 走資逾2億元，農行 （01288） 及民生銀行 （01988） 亦分別有0.7及0.5億元淨流出。

恒指夜期跌12點，報19910點。

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    +2

 

中資金融股造好、平保升近8% 四大內銀升4%至5% 北水回歸、恒指升249點

內地股市復市，北水回歸，港股平開後向上，反彈近250點。恒指輕微低開3點，開市後走勢向上，曾升最多275點，恒指升249點，收報19948點，成交1052.9億元。科指升0.5%，報3856點。中資金融股造好，平保 （02318） 升近8%，國壽 （02628） 升半成，太保 （02601） 升逾9%破頂，四大內銀升4%至5%，民行 （01988） 大市升一成破頂。騰訊 （00700） 逆市偏軟跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，美團 （03690） 升0.5%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
平保 59.25 +7.7 +44 10
建行 5.36 +4.1 +37 3
工行 4.37 +5.1 +25 3
滙豐 58.65 -0.3 -5 10
騰訊 337.80 -0.5 -7 14
潤啤 57.35 -4.8 -7 36

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜內險】內險股起舞、平保半日大升6%　瑞銀料內險次季增長勢頭持續　首選平保、潛在升幅達四成

財經日誌︰

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    +4

即市走勢︰

【18：45】北水假期後首日，錄逾28億元淨流入，買中移動中海油沽恒生國指ETF。恒指夜期跌12點

【18：25】【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下國際數字商業集團據報考慮在美國IPO　惟已否認　阿里巴巴美股盤前曾升4%

【18：15】【五一黃金周】內地電影五一檔期票房達15億人幣、較2021年遜色　惟與2019年相若

【17：50】【新股IPO】中國聯通分拆車聯網公司智網科技於上交所科創板上市　仍待中證監及上交所批准

【16：20】【平治吉利合資】Smart 再引入中資股東？　天齊鋰業據報擬投資1億至2億美元

【16：10】中資金融股造好，平保 （02318） 升近8%，國壽 （02628） 升半成，太保 （02601） 升逾9%破頂，四大內銀升4%至5%，民行 （01988） 大市升一成破頂。騰訊 （00700） 逆市偏軟跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，美團 （03690） 升0.5%。恒指升249點，收報19948點，成交1052.9億元。科指升0.5%，報3856點。

【16：00】恒指U盤前升270點，報19969點。

【15：48】卓悅 （00653） 股價逆市回吐18%，低見0.108元。

【15：30】恒指尾市升約219點，報19918點，科指升0.3%，報3846點。

【15：26】內銀股造中，其中民生銀行 （01988） 升逾8%，破頂高見3.27元。

【15：10】平保 （02318） 尾市升逾7%，國壽 （02628） 升半成破頂，財險 （02328） 、人保（013399）升逾4%破頂，太保 （02601） 升逾8%破頂，中國太平 （00966） 升逾9%。

【15：07】正道集團 （01188） 升7成，高見0.03元，成交210萬元。

【14：57】大市升幅再擴大至逾200點，恒指升232點，報19931點，科指升0.4%，報3849點。

【14：37】中移動 （00941） 午後升幅擴至3%，聯通 （00762） 升逾2%，中電信 （00728） 升0.7%。

【14：04】中國高精密 （00591） 逆市再跌一成，破底低見0.241元。

【13：54】受累騰訊 （00700） 跌近2%，恒指升幅收窄至136點，報19835點，科指跌0.2%，報3829點。

【13：41】工行 （01398） 、農行 （01288） 升4%，建行 （00939） 升逾3%，中行 （03988） 升近3%。

【13：40】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾1%，低見334.4元。

【13：14】騰訊 （00700） 午後初段續軟，跌近0.5%，低見337元。

【13：08】周大福 （01929） 升逾3%，六福 （00590） 升近4%，周生生 （01166） 升0.8%。

【13：06】潤啤 （00291） 午後跌逾5%，青啤 （00168） 挫近5%，百威亞太 （01876） 跌4%。

【13：00】港股午後初段升約183點，報19882點，科指升0.5%，報3852點。

【12：42】【美元存息】滙豐上調美元儲蓄存款戶口利率0.125厘至0.875厘

【12：07】【HSBC滙豐】滙豐上調港元最優惠利率0.125厘至5.75厘

【12：00】恒生指數半日升199點，報19899點，成交回升至534.5億元。中資金融股造好，平保 （02318） 升逾6%，國壽 （02628） 升近4%，四大內銀升逾2%至3%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升1%，騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%，百威亞太 （01876） 績後逆市跌逾3%。

【11：49】啤酒股逆市下挫，其中百威亞太 （01876） 績後跌3%，潤啤 （00291） 跌近3%，青啤 （00168） 跌近4%。

【11：37】騰訊 （00700） 再轉跌0.2%，恒指升約188點，報19887點，科指升0.55，報3854點。

【11：30】A股復市，上證半日升0.6%，深證跌0.7%，創業板指跌1.3%。

【11：16】蔚來 （09866） 升近4%，理想汽車 （02015） 升4%，小鵬汽車 （09868） 升0.1%。

【10：51】大市反彈至近20000點暫見受制，今早曾升275點高見19974點，最新升約210點，報19909點。

【10：46】平保 （02318） 升幅擴大至近7%，高見59.25元。

【10：40】建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾2%，農行 （01288） 升3%。

【10：27】滙豐 （00005） 轉升0.2%，高見58.95元。

【10：19】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾2%，美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 跌逾3%，永利 （01128） 跌逾4%，新濠 （00200） 跌半成。

【10：12】ATM最新齊升1%，京東 （09618） 、小米 （01810） 升近2%。

【10：04】平保 （02318） 最新升逾5%，高見58.25元，暫為表現最好藍籌，國壽 （02628） 升逾4%。

【10：01】大市最新升約209點，報19908點，科指升1.3%，報3884點。

【10：01】建行 （00939） 升近2%，工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾2%，中行 （03988） 升逾1%。

【09：59】旅遊相關股逆市向下，攜程 （09961） 跌逾4%，新秀麗 （01910） 跌近4%。

【09：56】內險股造好、國壽 （02628） 、平保 （02318） 齊升逾3%，財險 （02328） 升近3%破頂，太保 （02601） 升逾4%，

【09：53】美團 （03690） 轉跌0.4%，騰訊 （00700） 跌0.1%，阿里巴巴 （09988） 升0.2%。大市升幅收窄至30點，報19729點，科指升0.2%，報3843點。

【09：46】中國4月財新製造業PMI為49.5，低於預期50.3及前值50。

【09：45】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.3%，友邦 （01299） 跌逾1%。

【09：44】平保 （02318） 升3%，國壽 （02628） 升逾1%，財險 （02328） 升近1%，太保 （02601） 升逾2%。

【09：41】黃金相關股續揚，靈寶黃金 （03330） 升近6%，招金 （01818） 、紫金 （02899） 升逾2%，山東黃金 （01787） 升逾3%，中國黃金 （02099） 升逾7%破頂。

【09：38】正商實業 （00185） 股價逆市回吐26%，低見0.82元。

【09：37】大市開市後升約百點，恒指最新報19807點，升108點，科指升1.3%，報3885點。

【09：34】內房股向上，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.7%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升0.7%，融創 （01918） 破底低見1.45元後轉升2%。

【09：32】百威亞太 （01876） 開市後跌幅擴至6%，低見21.8元。

【09：30】濠賭股普遍續軟，銀娛 （00027） 跌近1%，金沙 （01928） 跌0.6%。永利 （01128） 跌0.9%，美高梅 （02282） 跌逾1%，澳博 （00880） 升0.8%，新濠 （00020） 跌0.6%。

【09：29】百威亞太 （01876） 績後跌逾1%，開報22.95元。

【09：21】ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 升0.2%、騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 升0.5%，恒指輕微低開3點，開報19695點，科指升0.4%，報3851點。

【09：13】期指開報19599點，升8點。

【08：41】恒指黑期跌約95點，報19581點，道指期貨跌89點，報33403點。

【07：58】【業績︱啤酒股】百威亞太首季按年少賺1.7%至2.97億美元　收入增長近13%

【07：45】【美國加息】美國加息0.25厘後　金管局上調基準利率25個基點至5.5厘

【07：45】【Morning精點】滙豐第四大股東挪威主權基金反滙豐重組議案︱蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19564點，跌134點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報58.18元，較港收市價低0.67元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報336.73元，較港收市價低2.67元或2.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.94元，較港收市價低0.41元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合市場預期，不過儲局主席鮑威爾於記者會指，尚未就是否停止加息做出明確決定，將根據數據決定，言論拖累道指轉跌。道指跌270點，報33414點；標指跌28點，報4090點；納指跌55點或0.46%，報12025點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升65點　滙豐ADR低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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