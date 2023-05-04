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【美股業績】高通上季手機芯片銷量下降17%　本季指引遜預期、盤後挫逾6%

股市 08:12 2023/05/04

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【美股業績】高通上季手機芯片銷量下降17%　本季指引遜預期、盤後挫逾6%

高通（Qualcomm，美：QCOM）公布第二季度財報，收入按年跌17%至92.8億美元，勝預期的91億美元，純利跌42%至17億美元，每股盈利為2.15美元，符合分析師預期。不過，公司給予遜於預期的第三季指引，股價盤後大跌6.6%，報105.41美元。

期內，公司的芯片部門QCT負責銷售智能手機處理器、汽車芯片和其他用於先進電子產品的部件。本季度QCT收入下降17%至79.4億美元。而核心業務手機芯片銷量下降17%至61.1億美元。該部門是銷售大多數安卓手機的核心處理器。

公司首席執行官Cristiano Amon在一份聲明中將其歸咎於充滿挑戰的環境，公司表示，它沒有看到智能手機銷售在中國復甦的證據。

另外，公司首席財務官 Akash Palkhiwala在電話會議上表示，鑑於手機預測疲軟，在需求正常化和能見度改善之前，預計客戶將對購買保持謹慎。

高通預計本季度銷售額約為85億美元，低於市場預期的91.4億美元。每股收益指引約為1.8美元，亦低於市場預計的2.16美元。

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

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編輯：姚卓然

 

 

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