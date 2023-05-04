【業績︱啤酒股】百威亞太插3%　首季按年少賺1.7%至2.97億美元　收入增長近13%

▲ 【業績︱啤酒股】百威亞太首季按年少賺1.7%至2.97億美元 收入增長近13%

百威亞太 （01876） 首季股權持有人應佔溢利為2.97億美元，按年跌1.7%，股權持有人應佔正常化溢利為3億美元，跌1.3%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利為5.8億美元，升10.4%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率下降78個基點至34.1%，正常化每股盈利2.27美分。

百威亞太周四（4日）曾插6.4%，低見21.8元，創五個月低，半日跌3.4%，報22.5元，成交額1.35億元。

期內，受收入管理措施及持續品牌高端化所推動，收入按年增長12.9%至17億美元，每百升收入增長3.5%。在中國經濟強勁復甦，以及韓國和印度持續增長的帶動下，總銷量增加9.1%，至22億公升。

中國方面，內地銷量增加7.4%，1月業績受農曆春節較往年提早10日和餐飲渠道逐步回復的影響，2、3月份起全面在各渠道、各級城市銷量復甦強勁，遠超疫情前水平，市場份額進一步增長。

受益於高端化及收入管理措施帶動下，百威及超高端收入較去年實現雙位數增長，內地收入增10.9%，每百升收入也增加3.2%。營收恢復使正常化除息稅折舊攤銷前盈利提高12.6%，遠超疫情前水平。

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

【內需股】青島啤酒首季多賺28.9%至14.51億人幣 受惠國內啤酒市場復蘇

【業績｜啤酒股】百威亞太對今年銷量感樂觀、2月銷量按月增逾兩成 加價要視乎經濟環境及市場競爭

【業績｜啤酒股】百威亞太挫4% 全年少賺近4% 派末期息3.78美分

責任編輯︰梁浩碩