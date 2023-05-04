【美國加息】余偉文：市場對今年掉頭減息過於樂觀、港銀對美國地區銀行無風險敞口　金管局上調基準利率25個基點至5.5厘（第二版）

▲ 余偉文：市場對今年掉頭減息過於樂觀、港銀對美國地區銀行無風險敞口（林宇翔攝）

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布加息0.25厘，聯邦基金利率升到5至5.25厘後，香港金管局將基本利率上調25個基點，從5.25厘上調至5.5厘，即時生效。

金管局總裁余偉文表示，美國加息0.25厘符合市場預期，而在美國加息後，導致港美息差擴闊，令資金流出港元買入美元，並進行套息交易，因此會令港匯偏弱，預料港匯會偏近7.85的弱方保證的一方。但他又預期香港拆息會慢慢上升，並追近美息。對於銀行結餘未來會否再下跌，則要視乎套息交易和港元需求。

他強調，美國加息不會對香港金融市場穩定造成影響，正如2015年至2018年的加息周期，市場對聯匯制度已有充分了降，香港存款總額平穩，目前資金亦見充裕。

至於銀行會否上調最優惠利率（P），他指，銀行會因應本身資金成本結構及其他條件去調整利率幅度，難以用一因素決定。另外，隨着中港復常，香港樓市反彈。他指，利率上升不是單一影響樓市的因素，同時又提醒市民置業時留意利率風險。

港銀對美國地區銀行無風險敞口

市場關注美國是否本輪最後一次加息，對於美息走勢，余偉文表示，美國加息已有一年，加息對經濟有滯後效果，另外，現時美國地區銀行的危機令信貸收緊，加上聯儲局主席鮑威爾表示已接近到達終端利率，不過，他認為利率去向仍需視乎數據而決定，並指市場對今年掉頭減息過於樂觀，相信目前利率在現水平仍難以回落。

美國地區銀行危機一事，市場仍對其他銀行存有憂慮，他指，這對香港金融體系並無影響，本港銀行亦無風險敞口及連繫，直接影響是非常小。金管局會密切關注事件會否進一步影響到美國商業房地產市場，從而拖累金融市場。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

金管局表示，因應美國調高聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是5.5厘，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是3.28厘，所以根據預設公式，基本利率設定於5.5厘。

（第二版加入余偉文言論）

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責任編輯︰梁浩碩、姚卓然