【福布斯排名】福布斯2023十大最高收入運動員 排名第一係邊個？

「福布斯」近日公布2023年度世界十大最高收入運動員，當中前3名均由足球員包辦。另外，榜單上有一半運動員的收入亦得益於中東資金，反映中東資金在體壇的影響力日愈上升。

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葡萄牙足球巨星C朗（Cristiano Ronaldo）在轉投至沙烏地阿拉伯球隊Al Nassr後，以1.36億美元成為世界上收入最高的運動員，其中年薪估計高達7500萬美元，其合約總值超過2.1億美元。而巴黎聖日耳曼的美斯（Lionel Messi）以及麥巴比（Kylian Mbappé） 亦分別以1.3億美元及1.2億美元占據第2及第3位，當中麥巴比也是在前十排行榜中最年輕的運動員。

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而NBA湖人球星LeBron James以1.19億美元名列第四、墨西哥拳王Saul 'Canelo' Alvarez位列第五。在去年9月宣布退役的瑞士網球天王費達拿（Roger Federer），因可觀的贊助收入，仍以9500萬美元名列第九，此外，港人熟知的Stephen Curry，杜蘭特等球星亦同樣榜上有名。值得一提的是，韓國足球球星孫興慜成為韓國「40大名人榜」第二名，日本棒球巨星大谷翔平亦成為最高收入的棒球員。

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撰文：鄭日棱