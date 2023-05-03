【美股業績】Estée Lauder下調今財年業績指引　上季經調整每股盈利按年跌75%遜預期　早段股價挫逾兩成

▲ Estée Lauder下調今財年業績指引 上季經調整每股盈利按年跌75%遜預期

Estée Lauder（美：EL）截至3月底止第三財季，經調整每股盈利按年跌約75%至47美分，低於市場預期的51美分。Estée Lauder下調今財年的業績指引，預期全年度淨銷售按年跌10%至12%，主因亞洲旅遊零售業恢復增長慢於預期，此前預期為跌5%至7%，並預期經調整每股盈利大跌53%至55%，到介乎3.29至3.39美元，此前則預期為跌27%至29%。

Estée Lauder績後於美股早段跌逾兩成，跌21.8%，報191.661美元。

上季淨銷售額按年跌約12%至37.6億美元，大致符合市場預期的37.1億美元，主因受累終止與公司某些香水設計師的許可，以及滙兌的影響。期內，護膚品的銷售按年跌20%至19.2億美元，化妝品銷售亦跌2%至10.9億美元，香水及頭髮護理業務的銷售則各升1%。

按市場劃分，上季美國市場淨銷售升3%至10.9億美元，歐洲，但亞太市場銷售則跌1%至11.9億美元，中東及非洲（EMEA）市場亦跌26%至14.7億美元。

Estée Lauder主席兼行政總裁Fabrizio Freda指出，已發展及新興市場增長強並超預期，扺銷了亞洲旅遊零售業比預期更慢的復甦。在美國和中國增長的推動下，美洲和亞太地區均重拾有機銷售增長。

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編輯：袁諾曦