  • 25°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】Estée Lauder下調今財年業績指引　上季經調整每股盈利按年跌75%遜預期

股市 21:13 2023/05/03

分享：

分享：

Est&eacute;e Lauder下調今財年業績指引　上季經調整每股盈利按年跌75%遜預期

Estée Lauder（美：EL）截至3月底止第三財季，經調整每股盈利按年跌約75%至47美分，低於市場預期的51美分。Estée Lauder下調今財年的業績指引，預期全年度淨銷售按年跌10%至12%，主因亞洲旅遊零售業恢復增長慢於預期，此前預期為跌5%至7%，並預期經調整每股盈利大跌53%至55%，到介乎3.29至3.39美元，此前則預期為跌27%至29%。

上季淨銷售額按年跌約12%至37.6億美元，大致符合市場預期的37.1億美元，主因受累終止與公司某些香水設計師的許可，以及滙兌的影響。期內，護膚品的銷售按年跌20%至19.2億美元，化妝品銷售亦跌2%至10.9億美元，香水及頭髮護理業務的銷售則各升1%。

按市場劃分，上季美國市場淨銷售升3%至10.9億美元，歐洲，但亞太市場銷售則跌1%至11.9億美元，中東及非洲（EMEA）市場亦跌26%至14.7億美元。

Estée Lauder主席兼行政總裁Fabrizio Freda指出，已發展及新興市場增長強並超預期，扺銷了亞洲旅遊零售業比預期更慢的復甦。在美國和中國增長的推動下，美洲和亞太地區均重拾有機銷售增長。

相關文章：

【美股業績】福特上季扭虧賺18億美元　重申今年電動汽車業務將虧損約30億美元　並減少在中國投資

【美股業績】星巴克上季盈收同勝預期　維持全年展望、盤後跌5%

【美股業績】輝瑞首季業績超預期　經調整每股盈利跌24%至1.23美元　維持全年指引不變

編輯：袁諾曦

每股盈利 美國 美元 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【美國經濟數據】美國4月ADP就業人數升至29.6萬　勝預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升35點、納指期貨升0.2%　地區銀行盤前續跌（不斷更新）
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升35點、納指期貨升0.2%　地區銀行盤前續跌（不斷更新）
【港股市況】濠賭股、石油股挫　恒指跌234點失250天綫、成交僅662億元（不斷更新）
【港股市況】濠賭股、石油股挫　恒指跌234點失250天綫、成交僅662億元（不斷更新）
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款