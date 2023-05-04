【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽

一個人的人生中有很多不同的東西，當中包括以下4種東西是不少人不願意放棄的，但只要清空這4種東西，將會可以為你的家居帶來更大的生活空間，亦可以節省不必要的開支。

衣服



很多人的衣櫃都囤積不少舊衣服，明明已經不合穿，但因為質料好或很貴而不捨得掉，但日常生活中穿的衣服都離不開數件，只要將舊衣服一件一件穿上身，太肥太瘦，太舊，穿上去不自信的衣服都要掉，以為往後日子會穿，但最後多數不會再穿上，放在衣櫃只會讓你需要花額外的時間處理，而且佔去衣櫃很多空間。不願意掉衣服的人總是想著各種藉口，例如明年會變瘦可以穿上，但事實總是一年又一年。

照片

在數碼年代，很多相片都可以直接儲存在雲端而不需要有實體相片，只要將過去的實體相片掃瞄再放到雲端，全部轉成數碼檔案，便可以將實體相片全部掉去，減去佔用的空間。即使將來家人想看照片，也可以在網上看，若不想要時只需要一個Delete鍵，從此沒煩惱。再者，實體相片沖曬亦花費不少金錢而且佔用生活空間。

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收藏品

不少人家中都有收藏品，例如毛公仔，模型，卡通等。但若家裡空間不足，過多的收藏品只會令家人的工作量增加，需要額外時間去清潔收藏品，亦要佔用一個櫃去放置收藏品等。人長大了，喜好有所不同，開始一點一點的丟吧。或是將其送贈給喜歡的朋友。

最後，能夠花錢再買的東西，不好用的話就丟了。例如鍋子，有不少人家裡有多達50個鍋子，但經常用的只有1至2個，其他都捨不得丟，有部分買了回來卻從沒有用過。建議全部都掉，因為要買回來並不困難，但有太多會影響家裡的清潔時間。

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