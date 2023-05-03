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【著數優惠】杏花新城 運動折 最高獲1,200元電子優惠券

理財智慧 20:27 2023/05/03

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杏花新城運動折率先為大家帶來「運動折」多重優惠獎賞，多買多賞。即日起至5月21日，MTR Mobile 登記用戶於杏花新城指定運動用品及時裝類別參與商戶，以電子貨幣單一消費滿20元0，並於消費日起計30日內於臨時推廣活動攤位進行登記或透過「MTR Mobile」手機App自助登記，成功賺取「MTR分」後，即可享8倍MTR分。

除此以外，MTR Mobile登記用戶於推廣期内在杏花新城指定運動用品及時裝類別參與商戶以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，並於同日喺杏花新城臨時推廣活動攤位進行登記，即可獲得高達1,200元杏花新城電子優惠券。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

消費三重賞
【獎賞1】
於指定運動用品及時裝類別參與商戶即日累積電子消費滿800元或以上，即可獲贈合共100元杏花新城電子優惠券。

【獎賞2】
於指定運動用品及時裝類別參與商戶即日累積電子消費滿1,500元或以上，即可獲贈合共300元杏花新城電子優惠券。

【獎賞3】
於指定運動用品及時裝類別參與商戶即日累積電子消費滿5,000元或以上，即可獲贈合共1,200元杏花新城電子優惠券。

【消費優惠】華懋集團旗下七大商場推「五一黃金周」獎賞 集結逾100個商戶優惠【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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