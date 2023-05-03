【消費情報】恒隆商場獎賞計劃2周年　周六、日派免費雪糕　消費滿指定金額即獲額外積分可當錢使

恒隆地產表示，適逢「hello恒隆商場獎賞計劃」今年成立2周年，為讓會員進一步享受hello 恒隆商場獎賞計劃的優越獎賞體驗，現正隆重推出全新獎賞hello dollar。

只要下載恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello會員，並於恒隆旗下商場，包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、康怡廣場、淘大商場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈），合共600個商戶消費。

每消費1元可賺取1 hello積分，除可透過手機應用程式換取禮品及免費泊車外，現更可兌換成 hello dollar，每累積2,500 hello積分即可兌換10 hello dollar，並可作10元現金於hello dollar參與商戶使用。為慶祝hello dollar新登場，由即日起至6月30日期間，會員凡消費滿指定金額，即獲額外hello積分，賺取高達五倍hello dollar回贈。

hello dollar加碼積分獎賞計劃活動詳情 活動日期： 消費期 1：2023年5月2至31日 消費期 2：2023年6月1至30日 兌換詳情： hello會員於每個消費期內以電子貨幣累積消費﹕ 港幣2,500元或以上，可額外獲贈50 helo dollar，相等於12,500 helo積分作獎賞

港幣7,500元或以上，再可額外獲贈100 helo dollar，相等於25,000 helo積分作獎賞 (以上hello dollar獎賞將以hello積分的形式於合資格交易獲成功批核後存入hello會員之帳戶內。) 每位hello會員於每個消費期最多可額外獲得150 hello dollar，相等於37,500 hello積分。 整個活動（兩個消費期）最多可額外獲得300 hello dollar，相等於75,000 hello積分。

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此外，恒隆商場由5月起推出一系列「hello dollar限時激賞活動」，包括兩日限定「hello 請你食雪糕」，hello dollar專屬富豪雪糕車於港島及九龍大派軟雪糕

兩日限定「hello請你食雪糕」 日期及地點: 2023年5月6日（星期六） - 旺角雅蘭中心砵蘭街附近 2023年5月7日（星期日） - 銅鑼灣Fashion Walk百德新街附近 時間: 下午3時至6時 （數量有限，先到先得） 內容: hello dollar專屬富豪雪糕車將於指定地點及時段大派免費軟雪糕。 領取免費雪糕方法： 新會員 即場下載恒隆商場手機應用程式並登記成helo會員，即可免費獲得富豪軟雪糕一杯。 現有會員 方法1) 讚好Hang Lung Malls Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，並於個人社交平台分享與「 hello dollar專屬富豪雪糕車」合照 或

方法2) 活動當日即場推薦一位親友成為hello新會員 或

方法3) 即場出示hello會員編號內含數字「2」之頁面 即可免費獲得富豪軟雪糕一杯。 新舊會員適用 – 同場加推「hello dollar生日幸運賞」 只要會員登記頁面顯示生日月份與hello dollar推出月份相同（即5月），即可額外獲得小巧可愛的幸運草罐頭種子一個。（數量有限，先到先得，派完即止。）

以及一日快閃「hello賞你飲」，恒隆旗下五個商場（Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心及淘大商場）大派逾千杯飲品贈會員。

一日快閃五大商場「hello賞你飲」 地點及 參與商戶: 銅鑼灣Fashion Walk - HER 山頂廣場 - 天仁茗茶 康怡廣場 - 賞茶 淘大商場 - 天仁茗茶 家樂坊 - 茶米茶 日期: 2023年6月3日（星期六） 時間: 下午2時至6時（數量有限，先到先得，派完即止） 內容: 領取免費特色飲品方法： 新會員 即場下載恒隆商場手機應用程式並登記成hello會員，即可免費獲得指定商戶人氣特色飲品一杯。 現有會員 即場出示即日使用hello dollar消費證明或即時上載合資格消費單據至恒隆商場手機應用程式，即可免費獲得指定商戶人氣特色飲品一杯。

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