【消費情報】恒隆商場獎賞計劃2周年　周六、日派免費雪糕　消費滿指定金額即獲額外積分可當錢使

上一篇文章
【著數優惠】杏花新城 運動折 最高獲1,200元電子優惠券
恒隆地產表示，適逢「hello恒隆商場獎賞計劃」今年成立2周年，為讓會員進一步享受hello 恒隆商場獎賞計劃的優越獎賞體驗，現正隆重推出全新獎賞hello dollar。
只要下載恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello會員，並於恒隆旗下商場，包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、康怡廣場、淘大商場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈），合共600個商戶消費。
每消費1元可賺取1 hello積分，除可透過手機應用程式換取禮品及免費泊車外，現更可兌換成 hello dollar，每累積2,500 hello積分即可兌換10 hello dollar，並可作10元現金於hello dollar參與商戶使用。為慶祝hello dollar新登場，由即日起至6月30日期間，會員凡消費滿指定金額，即獲額外hello積分，賺取高達五倍hello dollar回贈。
|hello dollar加碼積分獎賞計劃活動詳情
|活動日期：
|
消費期 1：2023年5月2至31日
消費期 2：2023年6月1至30日
|兌換詳情：
|
hello會員於每個消費期內以電子貨幣累積消費﹕
(以上hello dollar獎賞將以hello積分的形式於合資格交易獲成功批核後存入hello會員之帳戶內。)
每位hello會員於每個消費期最多可額外獲得150 hello dollar，相等於37,500 hello積分。
整個活動（兩個消費期）最多可額外獲得300 hello dollar，相等於75,000 hello積分。
此外，恒隆商場由5月起推出一系列「hello dollar限時激賞活動」，包括兩日限定「hello 請你食雪糕」，hello dollar專屬富豪雪糕車於港島及九龍大派軟雪糕
|兩日限定「hello請你食雪糕」
|日期及地點:
|
2023年5月6日（星期六） - 旺角雅蘭中心砵蘭街附近
2023年5月7日（星期日） - 銅鑼灣Fashion Walk百德新街附近
|時間:
|下午3時至6時 （數量有限，先到先得）
|內容:
|
hello dollar專屬富豪雪糕車將於指定地點及時段大派免費軟雪糕。
領取免費雪糕方法：
新會員
現有會員
方法1) 讚好Hang Lung Malls Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，並於個人社交平台分享與「 hello dollar專屬富豪雪糕車」合照
或
或
即可免費獲得富豪軟雪糕一杯。
新舊會員適用 – 同場加推「hello dollar生日幸運賞」
只要會員登記頁面顯示生日月份與hello dollar推出月份相同（即5月），即可額外獲得小巧可愛的幸運草罐頭種子一個。（數量有限，先到先得，派完即止。）
以及一日快閃「hello賞你飲」，恒隆旗下五個商場（Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心及淘大商場）大派逾千杯飲品贈會員。
|一日快閃五大商場「hello賞你飲」
|
地點及
參與商戶:
|
銅鑼灣Fashion Walk - HER
山頂廣場 - 天仁茗茶
康怡廣場 - 賞茶
淘大商場 - 天仁茗茶
家樂坊 - 茶米茶
|日期:
|2023年6月3日（星期六）
|時間:
|下午2時至6時（數量有限，先到先得，派完即止）
|內容:
|
領取免費特色飲品方法：
即場下載恒隆商場手機應用程式並登記成hello會員，即可免費獲得指定商戶人氣特色飲品一杯。
即場出示即日使用hello dollar消費證明或即時上載合資格消費單據至恒隆商場手機應用程式，即可免費獲得指定商戶人氣特色飲品一杯。
同場加映：【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 陳楚琨