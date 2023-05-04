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【銀行危機】美PACW銀行：與多名潛在合作夥伴和投資者接觸、強調存款上升　早前傳財困賣盤令股價盤後曾瀉60%（第二版）

股市 13:58 2023/05/04

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【銀行危機】美PACW銀行財困傳賣盤　盤後曾急瀉60%

PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）傳考慮賣盤，隨即引起恐慌，股價盤後急瀉53%。PacWest bank（美：PACW，西太平洋銀行）周四發聲明表示，數家潛在合作夥伴和投資者已與其接觸，目前正進行討論，並持續發掘一切可能性，以符合股東最大利益。

PACW：現金及可用流動性維持穩健

PacWest指，正尋求出售戰略性資產，包括27億美元的金融貸款組合，並強調現金及可用流動性維持穩健，截至5月2日，可用流動性佔其未投保存款達188%。該行又稱，自摩根大通收購First Republich後，並沒有出現現金流出情況。自3月31日以來，PacWest核心客戶存款增加，而截至5月2日，存款總額約280億美元。

外電早前報道指，PACW正考慮3個戰略選項，包括分拆、融資及賣盤，突顯PACW的經營困局。

市場一場憂慮矽谷銀行（SVB）以來，會有第四間銀行爆煲，美國中小型銀行股開市前已波動，PACW盤前一度跌14%，低見5.65美元；即市僅跌2%，收報6.42元；收市後傳出賣盤，盤後低見2.58美元，一度跌60%。

Keefe，Bruyette & Woods 分析師 Christopher McGratty指，銀行股下跌是基於情緒惡化，而不是基本面惡化，鑑於市場對銀行業的信心已經動搖，美聯儲利率決定和新聞發布會變得更加重要。據沽空機構S3數據，SPDR S&P 地區銀行ETF（美：KRE）的空倉比率已由74%升至96%。

（第二版加入PACW聲明）

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記者：譚志偉

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