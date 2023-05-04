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【銀行危機】美PACW銀行財困傳賣盤　盤後曾急瀉60%

股市 05:38 2023/05/04

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美國銀行危機持續

PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）傳考慮賣盤，隨即引起恐慌，股價盤後急瀉53%，外電報道指，PACW正考慮3個戰略選項，包括分拆、融資及賣盤，突顯PACW的經營困局，早兩小時前，聯儲局鮑威爾於議息記者會上，銀行業的狀況已普遍改善，美國銀行體系穩健且富有靱性，但PACW問題升溫，鮑威爾隨即被「打臉」。

鮑威爾指，目前正致力於從這一事件中吸取正確的教訓，將努力防止此類事件再次發生。

市場一場憂慮矽谷銀行（SVB）以來，會有第四間銀行爆煲，美國中小型銀行股開市前已波動，PACW盤前一度跌14%，低見5.65美元；即市僅跌2%，收報6.42元；收市後傳出賣盤，盤後低見2.58美元，一度跌60%。

Keefe， Bruyette & Woods 分析師 Christopher McGratty指，銀行股下跌是基於情緒惡化，而不是基本面惡化，鑑於市場對銀行業的信心已經動搖，美聯儲利率決定和新聞發布會變得更加重要。

據沽空機構S3數據，SPDR S&P 地區銀行ETF（美：KRE）的空倉比率已由74%升至96%。

【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%

記者：譚志偉

美股 宏觀分析 貨幣政策 沽空 銀行
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